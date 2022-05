Regionalliga: Alemannia Aachen peilt 5000 Dauerkarten an

Die Planungen für die neue Spielzeit 2022/2023 laufen bei den Klubs auf Hochtouren. Auch im Dauerkartenbereich.

Alemannia Aachen scheint Lunte gerochen zu haben, was den Zuschauerschnitt angeht. Gegen Rot-Weiss Essen waren über 10.000 Zuschauer auf dem Tivoli und auch beim letzten Heimspiel gegen die U23 waren knapp 10.000 Fans im Stadion.

Der Verein appelliert nun vor dem Start des Dauerkartenverkaufs an seine große Anhängerschaft und peilt die 5000er Marke an, was die Saison-Abonnements angeht.

"Ohne eine entscheidende Zutat wären diese Aufholjagd, dieser Kampf, diese Emotionen der vergangenen Spiele nie möglich gewesen. Ohne eine Zutat hätte die Mannschaft nach dem 38. Spieltag nie dort gestanden, wo sie letztendlich stand. Und das seid ihr. Ihr Fans. Ihr habt die Mannschaft nach vorne gepeitscht, aufgerichtet und in so manchen Momenten regelrecht durch die Spiele getragen. Ihr wart der Steuermann, der Motor der Jungs, ihr habt ihnen von den Rängen aus den Weg gewiesen. Kaum zu begreifende Zuschauerzahlen wie 10.900 gegen Rot-Weiss Essen oder fast 10.000 im letzten Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf II zeugen von der Wucht, die diese Stadt, diese Region nach wie vor besitzt – und die sich immer dann entlädt, wenn alle begreifen, dass sie jetzt zusammenstehen müssen, um gemeinsam ein großes Ziel zu erreichen", heißt es in einem Appell auf der Alemannia-Homepage.

Die Aachener Verantwortlichen, die vor der letzten Saison 2500 Dauerkarten an ihre Fans verkaufen konnten, peilen nun die doppelte Anzahl an Dauerkarten an. Weiter heißt es in dem Appell: "Wagen wir nun ein Gedankenexperiment: Was, wenn wir diese Wucht alle gemeinsam in die neue Saison transportieren? Was, wenn wir genau dort anknüpfen, wo wir jetzt aufgehört haben? Was, wenn Aachen sogar noch mehr kann als das? Ganz getreu dem Satz, den unser scheidender Kapitän Peter Hackenberg nach dem Düsseldorf-Spiel direkt vor der Werner-Fuchs-Tribüne stehend an euch richtete, nämlich, dass unser Anspruch eigentlich ein ganz anderer ist? Was, wenn wir sogar das Unmögliche möglich machen und 5.000 Dauerkarten verkaufen? Setzen wir diese Gedanken zusammen in die Tat um! Zeigen wir, was Aachen, was die Alemannia uns allen bedeutet! Lasst uns unsere Mannschaft in der neuen Saison genauso fabelhaft und bedingungslos unterstützen, wie es in den letzten Wochen geschehen ist."

Bleibt abzuwarten, ob die Alemmania-Fans nun dem Verein "die Bude einrennen" werden, was die Dauerkarten angeht.