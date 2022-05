Regionalliga West: Aachen meldet wieder eine zweite Mannschaft

Alemannia Aachen meldet wieder eine zweite Mannschaft. Das gab der Regionalligist am Dienstag bekannt. Diese startet jedoch in der untersten Spielklasse.

Alemannia Aachen hat ab der kommenden Saison wieder eine zweite Mannschaft. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, wird in der Spielzeit 2022/23 wieder eine Zweitvertretung an den Start gehen. Allerdings in der Kreisliga D.

„Wie bereits mehrfach betont, ist es uns wichtig, die regionale Präsenz von Alemannia Aachen künftig mehr zu stärken. Die Anmeldung der neuen Zweiten Mannschaft soll dazu dienen, auf den Sportplätzen der Stadt und der Region wieder aktiver zu werden“, begründet der neue Sportdirektor Helge Hohl die Entscheidung. „Dabei steht nicht der sportliche Erfolg im Vordergrund, sondern die Idee, eine Mannschaft aufzustellen, die uns in der Umgebung sympathisch vertritt.“

Ende Mai 2017 hatte die alte zweite Mannschaft der Kaiserstädter ihren bisher letzten Auftritt. Anschließend wurde die Mannschaft im Zuge der zweiten Insolvenz vom Spielbetrieb abgemeldet. In der kommenden Saison soll die Mannschaft von Corneille Sukami, der bis dato die U14 coachte, und Dominik Frank (bisher Trainer der U19 des SC Berger Preuß) trainiert werden. Das Durchschnittsalter des neuen Kaders, der die Kunstrasenplätze auf dem Parkhausdach am Tivoli als Trainings- und Spielstätte nutzen wird, beträgt dabei weniger als 20 Jahre.

„Obwohl wir andere Optionen hatten, war es uns wichtig, dass die Zweite Mannschaft als Teil der Alemannia-Familie auch am Tivoli spielt. Zusätzliche Kosten entstehen uns nicht, da die Zweite Mannschaft freundlicherweise durch externe Gönner finanziert wird“, sagt Geschäftsführer Sascha Eller. „Wir freuen uns, eine bunt gemischte Truppe auf den Platz zu bringen, die Spaß am Fußball hat und den Adler auf der Brust mit Freude trägt. Das wird ein spannendes Projekt.“