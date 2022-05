Ahlen-Kapitän: "Wir wollen die Party-Crasher von Essen sein"

Rot-Weiss Essen gegen Rot Weiss Ahlen: Am Samstag wird die Hafenstraße ab 14 Uhr brennen. RWE kann den ersehnten Aufstieg in die 3. Liga schaffen, RWA will das verhindern.

Zwei Spiele, zwei Siege: So lautet die Bilanz von Kevin Kahlert gegen Rot-Weiss Essen. Der Kapitän von Rot Weiss Ahlen freut sich auch schon jetzt auf den Vergleich mit RWE am Samstagnachmittag.

"Wir wollen kein Kanonenfutter sein, auch wenn das jeder in Essen denkt, und wir wollen auch etwas mitnehmen. Für so ein Spiel spielt man doch Fußball. Das ist ein Spiel, bei dem jeder dabei sein will. Wir sind heiß und wollen die Party-Crasher von Essen sein", betont der 32-Jährige.

Der Druck liegt ganz klar bei RWE. Wir wollen versuchen, das geile Spiel zu genießen. Kevin Kahlert

Kahlert spielt mit den Ahlenern eine gute Saison. Platz neun steht aktuell zu Buche und soll es am Ende auch sein. Dafür benötigt Ahlen Punkte in Essen. Zwei Zähler stehen die Wersestädter vor Düsseldorf II und drei Punkte vor Schalkes U23. "Wir haben eine richtig gute Saison hingelegt und wollen uns jetzt dafür belohnen. Vor einem ausverkauftem Haus in Essen zu punkten: da gibt es doch nichts Schöneres in der Liga", sagt der gebürtige Wolfsburger.

Jüngst hat Kahlert seinen Vertrag um ein Jahr in Ahlen verlängert. Mit Rot Weiss hat er große Pläne. Kahlert: "Wir wollen den nächsten Schritt gehen. Aber klar: Man muss erst schauen wie der Kader aussieht, wer dazu kommt. Ich hoffe, dass wir Qualität dazugewinnen."

Diese benötigt RWA auch in Essen. Kahlert sagt: "Ich glaube, dass man in so einem Spiel automatisch alles gibt. Essen muss gewinnen, wir wollen gewinnen. Der Druck liegt ganz klar bei RWE. Wir wollen versuchen, das geile Spiel zu genießen."