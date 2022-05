Der RWE-Aufstieg von 2011 in Bildern - Freudentaumel in Siegen

Rot-Weiss Essen kann am kommenden Wochenende aufsteigen. Zuletzt klappte das 2011 bei einem Auswärtsspiel in Siegen. Wir haben die Bilder von damals.

Der letzte Spieltag in der Regionalliga West steht an und Rot-Weiss Essen ist dem Aufstieg ganz nah. Im ausverkauften Heimspiel gegen Rot Weiss Ahlen am Samstag (14 Uhr) sollte ein Sieg im Normalfall reichen, um das Fernduell mit Preußen Münster (zeitgleich gegen 1. FC Köln II) zu gewinnen.

Seit elf Jahren schmachten die Fans von RWE bereits nach dem Sprung nach oben. 2011 durften sie zuletzt feiern - damals ging es Rot-Weiss von der NRW-Liga in die Regionalliga. Dank eines 2:1-Sieges bei den Sportfreunden Siegen stand der Aufstieg vorzeitig fest. Hier gibt es die Bilder vom letzten Aufstieg.





