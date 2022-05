Fernduell: Münster und RWE mit bescheidenen Bilanzen gegen Köln II und Ahlen

Das Fernduell in der Regionalliga West um den Aufstieg in die 3. Liga elektrisiert. Am Samstag wissen wir, wer aufsteigt.

Was für eine Ausgangslage in der Regionalliga West. Rot-Weiss Essen und Preußen Münster gehen punktgleich in den letzten Spieltag, RWE hat das um zwei Tore bessere Torverhältnis - hat dementsprechend die bessere Ausgangsposition.

Preußen Münster spielt zuhause gegen die starke U21 des 1. FC Köln, die auswärts bisher erst sechs von 18 Partien verlor, macht Rang acht in der Auswärtstabelle.

RWE spielt zuhause gegen Rot Weiss Ahlen, die auswärts nur auf Rang 16 liegen. Doch Essen ist vor Ahlen gewarnt, schließlich musste RWE - allerdings in Ahlen - zuletzt zwei ganz bittere Pleiten gegen RWA einstecken.

Was Münster und RWE eint: Beide haben keine glorreichen Bilanzen gegen die kommenden Gegner. RWE sogar eine negative gegen die Wersestädter. Von 15 Spielen gewann RWE nur fünf, sieben Mal siegte Ahlen, drei Mal teilte man sich die Punkte. In Essen sieht das etwas anders aus. Von sieben Begegnungen gingen drei an Essen, zwei Mal siegt Ahlen an der Hafenstraße. Allerdings das letzte Mal 2007.

Münster musste bisher 17 Mal gegen die U21 der Kölner ran. Beide Teams feierten sieben Dreier, drei Mal teilte man sich die Punkte.

Klare Siege in all den Jahren? Eher Fehlanzeige, auch das ist wichtig, denn es kann um jedes Tor gehen. Bisher schafften es werder RWE gegen Ahlen noch Münster gegen Köln mit mehr als drei Toren Unterschied zu gewinnen. Münster siegte in den Jahren 2004, 2010 und 2011 mit drei Torfen Different. RWE schaffte das gegen Ahlen nur einmal, das war im Jahr 2016 in Ahlen.