RWE-Sportchef: "Wir haben noch eine Aufgabe zu erledigen"

Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen steht nach dem 3:0 gegen den SV Rödinghausen wieder auf Rang eins. Sportchef Jörn Nowak lobte die Mannschaft.

Tabellenführung zurückerobert! Rot-Weiss Essen feierte einen 3:0-Auswärtssieg beim SV Rödinghausen im Stadion am Lotter Kreuz und profitierte damit vom Patzer des direkten Konkurrenten Preußen Münster. Die Adlerträger spielten am Freitagabend nur 0:0 in Wiedenbrück.





Bei den Gästen war Sportdirektor Jörn Nowak (Teamchef) hauptverantwortlich für die Mannschaft, nachdem Cheftrainer Christian Neidhart am Donnerstag von seinen Aufgaben entbunden wurde. Die Mannschaft war in der Pflicht und lieferte. Oguzhan Kefkir (13.), Simon Engelmann (26.) und Isaiah Young (57.) erzielten die Tore für den neuen Spitzenreiter.

Der 36-jährige Nowak lobte die Leistung seiner Elf: "Ich bin unfassbar stolz auf unsere Mannschaft - wie sie die Woche weggesteckt hat und das umsetzen konnte, was wir uns vorgenommen hatten. Rödinghausen kam mit viel Schwung in die Partie, aber wir haben uns befreit. Wir sind gut in die Zweikämpfe gekommen, hatten Balleroberungen im Zentrum und waren zweimal bei Standardsituationen erfolgreich. Mit einer schönen Einzelaktion haben wir dann das 3:0 erzielt. Danach hat sich die Mannschaft auf das Verteidigen konzentriert und alles reingehauen."

Saisonfinale gegen RW Ahlen

Für Rot-Weiss Essen geht es in die letzte Woche der Saison. Am kommenden Samstag (14. Mai, 14 Uhr) empfängt Essen am 38. und letzten Spieltag Rot Weiss Ahlen im Stadion an der Hafenstraße. Aktuell stehen die Rot-Weissen (84 Punkte, 82:32 Tore) punktgleich mit Münster (84 Punkte, 71:23 Tore) an der Tabellenspitze und haben das bessere Torverhältnis. "Wir haben noch eine Aufgabe zu erledigen", betonte Nowak nach dem Rödinghausen-Spiel im Hinblick auf das große Finale. Mit 16.500 verkauften Tickets ist diese Partie bereits jetzt ausverkauft, mehr RWE-Fans sind nicht möglich.