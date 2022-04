Regionalliga: Abstieg naht - Wegberg-Beeck will letzte Chance nutzen

Die halbe Regionalliga West kämpft noch um den Klassenerhalt. Am Samstag steht das Kellerduell zwischen dem FC Wegberg-Beeck und Rot Weiss Ahlen an.

Am 35. Spieltag der Regionalliga West kommt es zum Kellerduell FC Wegberg-Beeck gegen Rot Weiss Ahlen (Samstag, 23. April, 14 Uhr). Während der VfB Homberg und der KFC Uerdingen bereits als Absteiger feststehen und sich auch die Sportfreunde Lotte bei einer Niederlage gegen Rot-Weiss Essen nicht mehr retten könnten, haben die Beecker noch eine minimale Chance auf den Klassenerhalt.

Abstieg könnte nächste Woche feststehen

Dafür muss gegen RWA aber dringend ein Sieg her. Mit 31 Punkten nach 34 Spielen steht Wegberg-Beeck auf Rang 17, sechs Punkte hinter dem SV Straelen auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz. Bei Niederlagen gegen Ahlen und Rot-Weiss Essen könnte der Abstieg dann nächste Woche bereits feststehen. Das weiß auch Trainer Mark Zeh: „Wir versuchen nochmal den Anschluss zu bekommen. Das funktioniert nur, wenn wir Ahlen schlagen, das wissen wir. Aber auch da müssen wir mit einer gewissen Lockerheit rangehen, sonst verkrampft man. Wir wissen, was auf dem Spiel steht und um die Brisanz des Duells. Trotzdem wollen wir guten Fußball zeigen. Die letzten Heimspiele waren an sich sehr gut, daran wollen wir anknüpfen und den nächsten Heimsieg holen.“

Beim Tabellensiebzehnten weiß man um die Situation und plant zweigleisig. „Aber im Fußball gab es schon viele Geschichten. Mit ein bisschen Spielglück in den anderen Partien sind wir vielleicht vor dem Essen-Spiel wieder dran“, gibt sich Zeh kämpferisch. Sollte dies gelingen, gäbe es für Wegberg-Beeck weitere Endspiele gegen Straelen und den Wuppertaler SV.

Ahlen hat es selbst in der Hand

Auch der Gegner Rot Weiss Ahlen hat den Klassenerhalt noch nicht in trockenen Tüchern. Das Team von Andreas Zimmermann holte bisher 40 Punkte aus 33 Spielen und belegt damit Platz zehn. Vier Punkte beträgt der Vorsprung auf Alemannia Aachen auf dem ersten Abstiegsplatz. Mit drei Duellen gegen direkte Konkurrenten (Wegberg-Beeck, Alemannia Aachen, Bonner SC) hat Ahlen den Klassenerhalt noch selbst in der Hand.