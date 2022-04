Regionalliga West: Diese Teams könnten neu hinzukommen

In der neuen Saison wird sich das Gesicht der Regionalliga West verändern. So ist der Stand.

In einigen Wochen stehen alle Entscheidungen fest. Die ersten sind bereits gefallen. So ist der aktuelle Kampf um die Plätze in der kommenden Regionalliga-Spielzeit.

Absteiger aus der Regionalliga

Fünf Absteiger wird es in dieser Spielzeit geben. Mit dem VfB Homberg und dem KFC Uerdingen stehen zwei Absteiger bereits fest. am Freitag könnten die Sportfreunde Lotte folgen, sollten sie ihr Heimspiel gegen Rot-Weiss Essen verlieren. Auch der FC Wegberg-Beeck hat keine guten Karten, der fünfte Absteiger wird vermutlich erst am letzten Spieltag feststehen.

Regionalliga-Regelung: Es wird einen Aufsteiger in die 3. Liga geben, dazu fünf Absteiger in die Oberligen, aus den Oberligen steigen vier Teams auf. Wenn kein Team aus der 3. Liga in die Regionalliga West absteigt, würden 18 Teams in der Spielzeit 2022/23 an den Start gehen

Absteiger aus der 3. Liga

Hier scheinen der BVB II Und der MSV gerettet, der SC Verl könnte in die Regionalliga absteigen. Vier Punkte beträgt der Abstand auf den Nichtabstiegsplatz. Sollte Verl absteigen, wird die Regionalliga im kommenden Jahr mit 19 Teams an den Start gehen.

Aufsteiger aus den Oberligen

Am Niederrhein gibt es einen Dreikampf zwischen dem neuen Spitzenreiter 1. FC Bocholt, der SSVg Velbert und dem VfB Hilden, das Trio hat auch jeweils eine Lizent beantragt.

Aus der Oberliga Westfalen steigen zwei Teams auf, mit Kaan-Marienborn, Paderborn II und der SG Wattenscheid duellieren sich drei Teams um die beiden Plätze. Außenseiterchancen hat noch Westfalia Rhynern.

Am Mittelrhein kämpfen zwei Mannschaften um den einen Aufstiegsplatz. Der 1. FC Düren ist derzeit Erster, gefolgt vom FC Hennef. Düren führt die Tabelle bei einer mehr ausgetragenen Partie mit sechs Punkten an.

Die Regionalliga West startet vom 29.07. bis 01.08.2022 in die neue Spielzeit.