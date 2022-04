Hüseyin Bulut von Rot-Weiß Oberhausen wechselt innerhalb der Regionalliga West. Der Offensivmann schließt sich Rot Weiss Ahlen an.

Hüseyin Bulut schließt sich zur kommenden Saison Rot Weiss Ahlen an, das gab der Verein am Freitag bekannt.

„Wir freuen uns, dass Hüseyin sich für RWA entschieden hat. Er wird unsere Offensive entscheidend verstärken“, erklärte Manager Joachim Krug.

Der flexibel einsetzbare Offensivmann kam in seiner ersten Saison für Rot-Weiß Oberhausen bislang 19-mal zum Einsatz, erzielte dabei einen Treffer und bereitete zwei weitere Tore vor. Zuvor stand der 23-Jährige bei den Sportfreunden Lotte unter Vertrag, wo er in elf Partien einen Treffer und eine Vorlage beisteuerte.

Ausgebildet wurde Bulut, der in den türkischen Juniorenauswahlen zum Einsatz kam, in seiner Heimatstadt Dortmund bei der Borussia. Dort verbrachte er insgesamt neun Jahre, in denen er die U16, U17, U19 durchlief und bei der Zweitvertretung des BVB zum Einsatz kam, ehe er die Saison 2019/2020 beim türkischen Erstligisten Göztepe verbrachte. Dort konnte sich Bulut allerdings nur in der U19-Liga sowie im Pokal zeigen.