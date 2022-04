Regionalliga: Düsseldorfs Sussek und Mansfeld schocken den WSV

Der Wuppertaler SV empfing in der Regionalliga am Mittwoch die U23 von Fortuna Düsseldorf. Die Gäste siegten beim WSV mit 2:0 (0:0).

Im Nachholspiel der Regionalliga West wollte der Wuppertaler SV auf den vierten Platz klettern. Gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf gab es allerdings eine 0:2 (0:0)-Heimniederlage, damit bleibt der WSV auf Rang vier.

Nach einem verhaltenen Beginn hatten die Gastgeber die erste große Chance, doch Philipp Hanke, der zentral frei zum Schuss kam, setzte den Ball neben das Tor. Kurz danach fast die Führung für die Fortuna, nachdem WSV-Keeper Sebastian Patzler sich das Leder ins eigene Tor gelegt hätte.

Ein Beweis für die Platzverhältnisse, denn kurz darauf trat auch Fortunas Torwart Dennis Gorka über den Ball, auch hier ohne Auswirkungen. Das 1:0 fiel auch kurz vor der Pause nicht, als Roman Prokoph und Hanke an Gorka scheiterten.

WSV: Patzler - Montag, Salau (77. Aboagye), Schweers, Heidemann - Hanke (85. Tomczak), Berisha - Saric, Pires Rodrigues, Hagemann - Prokoph (61. Königs) Patzler - Montag, Salau (77. Aboagye), Schweers, Heidemann - Hanke (85. Tomczak), Berisha - Saric, Pires Rodrigues, Hagemann - Prokoph (61. Königs) Düsseldorf U23: Gorka - Uchino (80. Bird), Oberdorf, Corsten, Siadas - Fink, Geerkens - Lovren (8. Hirschberger), Sussek, Köther (82. Ndouop) - Lobinger (75. Mansfeld) Tore: 0:1 Sussek (76.), 0:2 Mansfeld (86.) Schiedsrichter: Jonah Samuel Njie Besong

Nach der Pause ging es auf Augenhöhe weiter. Der WSV dann nach einer Stunde im Pech. Roman Prokoph traf zum 1:0, doch der Schiedsrichter hatte vorher gepfiffen, dem WSV damit den Vorteil genommen. Den anschließenden Freistoß setzte Moritz Montag an den Pfosten.

Besser machte es die Fortuna, die nach dem Wechsel offensiv bisher kaum in Erscheinung getreten war. Bis zur 76. Minute, da war es Patrick Sussek, der zur Düsseldorfer Führung traf.

Der WSV versuchte sich gegen die drohende Niederlage zu stemmen, doch in der 86. Minute war die Partie verloren, nachdem der eingewechselte Marcel Mansfeld das 2:0 erzielte. Nach der Niederlage hat der WSV an der Spitze kein Wörtchen mehr mitzureden, daher kann sich die Mannschaft nun auf den Niederrheinpokal konzentrieren, hier steht im Halbfinale das Derby gegen Rot-Weiss Essen an (3. Mai, 19:30 Uhr).

Weiter geht es für den WSV in der Liga am Samstag (15:30 Uhr), wenn die U21 des 1. FC Köln nach Wuppertal kommt. Die U23 der Fortuna spielt am Samstag (14 Uhr) zuhause gegen den KFC Uerdingen.