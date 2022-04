SV Straelen: Zwei Sommer-Zugänge fix: Einer aus Essen, einer aus dem Ausland

Regionalligist SV Straelen hat die ersten beiden Zugänge für die kommende Saison fix gemacht und zwei vielversprechende Youngster verpflichtet.

In den letzten Wochen der Saison der muss der SV Straelen noch um den Klassenerhalt kämpfen. Der SVS steht fünf Spieltage vor Ende über dem Strich, ist aber noch nicht in Sicherheit.

Ungeachtet dessen hat der Regionalligist die ersten beiden Verpflichtungen für die kommende Spielzeit fest gemacht. Es handelt sich um den 22 Jahren alten Linksverteidiger Hassine Refai und den 20-jährigen Innenverteidiger Erick Noriega. Zwei verheißungsvolle Youngster mit einer guten Perspektive.

Refai kommt vom ETB Schwarz-Weiß Essen aus der Oberliga, hat vorher unter anderem für den Wuppertaler SV und Rot-Weiß Erfurt gespielt. "Ich habe einige Spiele von Schwarz-Weiß Essen gesehen und mir ein gutes Bild von dem Spieler machen können", betont Sportchef Rudi Zedi gegenüber RS. "Er bringt eine Menge Potenzial mit, hat für die tunesische U20-Nationalmannschaft gespielt. Bei uns kann er jetzt den nächsten Schritt machen."

Noriega hingegen, ein Peruaner, der in Japan geboren wurde und bislang keine Erfahrung in Deutschland sammelte, hat als Gastspieler einen guten Eindruck am Niederrhein hinterlassen. "Er hat eine Woche bei uns mittrainiert und total überzeugt", betont Zedi. Zuvor war der Abwehrmann auch bei den zweiten Mannschaft des 1. FC Köln im Probetraining. Bis Anfang Februar spielte er in der zweiten japanischen Liga.

Während die ersten beiden Verpflichtungen für die neue Saison nun fix sind, gibt es auch schon einen Abgang. Wie RS vorab berichtet hatte und am Montag offiziell wurde, wechselt der umworbene Matona-Glody Ngyombo im Sommer zu Rot-Weiß Oberhausen.

In der Regionalliga West hat Straelen am Wochenende die Chance, einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt zu gehen. Am Samstag (14 Uhr, RS-Liveticker) kommt mit Alemannia Aachen am Samstag ein direkter Konkurrent an die Römerstraße.