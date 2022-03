SV Straelen: Mitten im Abstiegskampf - 18-Tore-Mann wird umworben

Der SV Straelen befindet sich mitten im Abstiegskampf der Regionalliga West. An der Römerstraße hofft man in den nächsten Wochen allen voran auf die Tore von Cagatay Kader.

Kaum auszumalen, wo der SV Straelen ohne die Tore von Cagatay Kader stehen würde. Der Angreifer erzielte gleich 15 von insgesamt 34 Straelener Saisontreffern. Hinzu kommen drei Buden im Niederrheinpokal. Straelen gastiert am Mittwochabend (19.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) beim Oberligisten ETB Schwarz-Weiß Essen.

"Wir wollen natürlich weiterkommen. Wir standen ja schon im letzten Jahr im Finale und wissen, welch tolles Ereignis das ist. Das würden wir gerne noch einmal erleben", sagt der 25-jährige Kader gegenüber RevierSport.

Gut möglich, dass es am Mittwoch wieder einmal auf ihn ankommen wird. Zumindest dürfte klar sein, dass einige Scouts den Weg in den Essener Süden suchen werden, um den trotz seiner Größe von 1,90 Meter technischen versierten und schnellen Stürmer zu beobachten. Denn wie RS erfuhr, steht Kader bei mehreren Top-Regionalligisten sowie auch Drittligisten auf dem Zettel. "Ich mache mir da gar keinen Kopf und konzentriere mich nur auf das Hier und Jetzt. Und das sind der Abstiegskampf mit dem SV Straelen sowie der Niederrheinpokal. Die Zeit wird kommen, um über meine Zukunft zu sprechen. Dass ich höherklassig spielen will, habe ich schon in der Vergangenheit betont", sagt der umworbene Torjäger, der in zwei Jahren in Straelen auf insgesamt 30 Treffer in 67 Einsätzen kommt. Kein Wunder, dass diese Quote Begehrlichkeiten weckt.

Tecklenburg lehnte im vergangenen Sommer "peinliches Gladbach-Angebot" ab

Schon im vergangenen Sommer stand der torgefährliche Linksfuß Kader, der die Nachwuchsleistungszentren von Fortuna Düsseldorf, Bayer Leverkusen, FC Schalke 04 und Rot-Weiss Essen durchlief, kurz vor dem Absprung. RevierSport berichtete über eine Offerte von Borussia Mönchengladbach II, die Straelens Boss Hermann Tecklenburg als "peinlich" bezeichnete und ablehnte.

Nun befindet sich Kader in einer anderen Vertragssituation. Das Arbeitspapier des Torjägers läuft aus und er ist ablösefrei zu haben. Mit jedem weiteren Treffer dürfte er noch mehr Begehrlichkeiten wecken. Die nächste Chance erhält er schon am Mittwochabend in Essen, im Niederrheinpokal-Viertelfinale beim ETB.