Schalke: U23 empfängt nach RWE nächstes Topteam in der Arena

Zurzeit ist einiges los rund um das U23-Team des FC Schalke 04: Sportlich läuft es überhaupt nicht, der Trainerwechsel war die Folge. Und nun steht das nächste große Arena-Spiel bevor.

Am 10. April (14 Uhr), wenn der SC Preußen Münster sein Auswärtsspiel gegen die U23 des FC Schalke 04 austrägt, heißt es: Große Bühne für den aktuellen Tabellenführer der Regionalliga West. Denn die Auswärtspartie in Gelsenkirchen wird aufgrund behördlicher Vorgaben in der bis zu 62.271 Zuschauer fassenden Veltins Arena ausgetragen.

Am 17. August 2008 liefen die "Adlerträger" schon einmal in der Veltins Arena gegen die U23-Mannschaft der Schalker "Knappenschmiede" auf. Für die Königsblauen traf damals der dänische Nationalspieler Peter Lövenkrands, Mehmet Kara erzielte das 1:1, das auch den Endstand bedeutete.

Für die U23 des FC Schalke wird es nach der Partie gegen Rot-Weiss Essen am 26. Februar 2022, die Schalkes Reserve mit 1:2 verlor, das nächste Arena-Highlight.

Die Schalker befinden sich mitten im Abstiegskampf der Regionalliga West und haben erst zu Beginn dieser Woche einen Trainerwechsel vollzogen. Torsten Fröhling musste gehen, Jakob Fimpel, der ursprünglich erst ab dem 1. Juli 2022 übernehmen sollte, ist ab sofort für die U23-Reserve des Zweitligisten FC Schalke 04 verantwortlich. Er soll die Mannschaft in der Regionalliga halten.