RWE: Aufruf der Ultras - Wiedenbrück spielt "Adiole"

Rot-Weiss Essen gastiert ab 14 Uhr (RevierSport-Liveticker) beim SC Wiedenbrück. Mit dem Gastauftritt der Essener wird es im Jahnstadion auch ein Novum geben.

Der SC Wiedenbrück wird zum Spiel (Samstag, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) gegen Rot-Weiss Essen nach langer Zeit wieder Einlaufkids zulassen.

"Sie werden mit einem Band von den Spielern getrennt sein. Das Band soll aber die Verbundenheit darstellen, auch in schwierigen Zeiten wie Corona und dem Krieg in der Ukraine. Denn wir sind in den Farben zwar getrennt, doch in der Sache vereint. Wir wollen alle friedvoll zusammenleben", erklärt Wiedenbrücks Trainer Daniel Brinkmann, der erst wenige Tage vor dem RWE-Spiel seinen Vertrag bis zum Sommer 2025 verlängerte, die Aktion zum Spiel gegen RWE. Zudem wird "Adiole" als Einlaufmusik gespielt. Brinkmann: "In Zukunft wollen wir den Gegner immer freundlich begrüßen und auch die Vereinshymne, ähnlich wie beim FC St. Pauli der Fall ist, einspielen."

Derweil rufen die RWE-Ultras die rund 800 mitreisenden Fans dazu auf, in der Farbe "weiß" zu erscheinen. "Alle in weiss nach Wiedenbrück", heißt es im Aufruf der Ultras.