Ahlen-Kapitän: "Der 24. März 2021 war ein Paradebeispiel wie es laufen sollte"

Rot Weiss Ahlen empfängt am Mittwochabend (19.30 Uhr) Rot-Weiss Essen zum Nachholspiel. RS hat im Vorfeld der Partie mit dem RWA-Kapitän Kevin Kahlert gesprochen.

Seit November 2020 steht Kevin Kahlert bei Rot Weiss Ahlen unter Vertrag und ist der Abwehrchef im Team von Trainer Andreas Zimmermann.

Der 31-jährige 1,91 Meter große Innenverteidiger bringt es auf insgesamt 255 Regionalligaspiele im Nordosten, Norden und Westen. Bevor er in Ahlen unterschrieb, war der beim VfL Wolfsburg ausgebildete Kahlert drei Monate ohne Verein. Dementsprechend dankbar ist er den Ahlenern für die Chance an der Werse und fühlt sich immer noch pudelwohl. Nun peilt er mit seinen Mannschaftskollegen einen Dreier gegen Rot-Weiss Essen (Mittwoch, 19.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) an.

Kevin Kahlert, wie groß war die Erleichterung in Ahlen nach dem Erfolg über Wiedenbrück?

Wir haben uns endlich für unseren großen Aufwand belohnt. Es war sehr wichtige die Serie von sieben sieglosen Spielen zu stoppen. Man kann sagen, dass das genau zum richtigen Zeitpunkt passierte. Jetzt können wir uns voll und ganz auf die Englischen Wochen konzentrieren.

Wie erklären Sie sich die aktuelle Krise? Eigentlich war Ahlen gefühlt schon durch.

Die Hinrunde war ordentlich, aber durch waren wir lange noch nicht. Coronafälle im regelmäßigen Abstand, Verletzungen, Gelbsperren, dadurch mussten wir immer wieder personell umstellen: das sind die Dinge, die uns Probleme bereitet haben. Aber nun sieht das schon besser aus. Gegen Essen fehlen uns nur Andreas Ivan und Jan Holldack. Auch wenn das natürlich schwerwiegende Ausfälle sind.

Rot-Weiss Essen kommt am Mittwoch: Denkt man da automatisch an den 2:1-Sieg vom 24. März 2021?

Ja, klar (lacht). Das war ein Highlight für uns alle. Rot-Weiss Essen ist der größte Gegner in dieser Liga.

Welche Erinnerungen haben Sie an das Spiel?

Der 24. März 2021 war ein Paradebeispiel dafür, wie es eigentlich immer laufen sollte. Wir haben mit unheimlich viel Leidenschaft und einem großen Herz gespielt. Der Wille, die Lauf- und Kampfbereitschaft waren absolut am Siedepunkt. Das war einfach von der Einstellung her ein perfektes Spiel. Und dann wurden wir auch in der Nachspielzeit für unseren unfassbaren Aufwand belohnt.

RWE liegt zwei Punkte über der vergangenen 90-Punkte-Saison. Ist die aktuelle RWE-Mannschaft für Sie noch stärker als die im März 2021?

Wir werden uns nicht kampflos ergeben. Wir wollen einen, am besten drei Punkte in Ahlen behalten. Aber klar: sie haben zwar mit Marco Kehl-Gomez und Amara Condé zwei überragende Spieler verloren, dafür aber auch mit Zlatko Janjic, Felix Bastians oder Thomas Eisfeld ordentlich nachgelegt. Hinzu kommt noch Marius Kleinsorge, den ich aus Goslar kenne. Da hat er noch in der U19 beim Goslarer SC gespielt. RWE ist in der Breite brutal stark.

RWE hat nur am 2. Spieltag gegen Straelen verloren. Wie ist diese Mannschaft überhaupt zu schlagen?

Wir haben in zwölf Begegnungen auch erst ein Heimspiel verloren. Uns muss man im Wersestadion erst einmal besiegen. Nochmal: Wir sind mega heiß auf das Spiel und werden alles raushauen. Da kann sich RWE auf jeden Fall auf einiges einstellen. Wir wollen das Spiel nicht verlieren. Wir brauchen auch jeden Punkt im Abstiegskampf.

Planen Sie eigentlich Ihre Zukunft in Ahlen?

Ich war damals drei Monate vereinslos und bin für die Chance dankbar. Dass wir das letzte Saison geschafft haben, hat keiner geglaubt. Wir waren eigentlich schon weg vom Fenster und haben die Klasse doch noch gehalten. Das war natürlich sehr positiv. Diese Saison ist eine Entwicklung zu erkennen. Da sind wir längst noch nicht am Ende. Ich würde das schon gerne hier weitermachen. Wir befinden uns aktuell in Gesprächen, was eine Vertragsverlängerung angeht.