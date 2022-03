Regionalliga Südwest: Neuer Trainer für RWE-Leihgabe Felix Heim

Rot-Weiss Essen hat im Winter Felix Heim in die Regionalliga Südwest verliehen. Am Samstag bestritt der Flügelflitzer sein zweites Spiel von Beginn an.

Felix Heim wurde im Winter von Rot-Weiss Essen an den FSV Frankfurt bis zum Saisonende ausgeliehen, um Spielpraxis zu sammeln. Denn bei RWE kam der 20-Jährige in der Hinrunde nur zu zehn Einsätzen über insgesamt 133 Spielminuten. Die hat Heim in Frankfurt in nur fünf Spielen schon getoppt.

58 Minuten gegen Walldorf (0:0), 25 Minuten gegen Mainz II (0:3), zwei Spielminuten gegen Schott Mainz (2:2), 27 Minuten gegen Bahlinger SC (1:3) und nun 86 Minuten gegen seinen Ex-Klub TSG Balingen (2:0) - von der TSG wechselte Heim im Sommer 2021 zu RWE. Bis zu diesem Samstag spielte Heim eine untergeordnete Rolle und konnte noch nicht so richtig auf sich aufmerksam machen. Doch nun scheint sich das Blatt für ihn zu wenden und die Leihe bezahlt zu machen.

Denn vor wenigen Tagen trat Thomas Brendel als Trainer des FSV Frankfurt zurück und kehrt in seine Rolle als Sportlicher Leiter zurück. Tim Görner, bisher Co-Trainer, wird die Rolle als Cheftrainer übernehmen. Und dieser setzte Heim sofort 86 Minuten ein - ein gutes Zeichen für den talentierten Flügelflitzer.





Im Sommer soll Heim mit viel Spielpraxis aus Frankfurt zu Rot-Weiss Essen zurückkehren. Und wer weiß: Vielleicht wird der ehemalige Balinger dann bei RWE schnell wieder Fuß fassen und eventuell in der 3. Liga wirbeln. Am Rande: Bevor er in Essen unterschrieb, waren bereits Drittligisten an Heim interessiert. Heißt: RWE hat da einen talentierten jungen Spieler an den FSV Frankfurt verliehen, der gestärkt vom Bornheimer Hang zur Hafenstraße zurückkommen soll.