Für Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen geht es in den kommenden Wochen Schlag auf Schlag. Torjäger Simon Engelmann peilt gegen den KFC Uerdingen einen Sieg an.

Bis zum Auswärtsspiel bei Fortuna Köln (3:3) musste Simon Engelmann auf seinen 14. Saisontreffer warten. Der Torjäger von Rot-Weiss Essen blieb zuvor fünf Spiele in Serie ohne eigenes Tor – eine ungewöhnlich lange Zeit für den Goalgetter.

Einen besseren Zeitpunkt hätte sich Engelmann für seinen nächsten Streich nicht aussuchen können. Die Gastpartie im Südstadion bei Fortuna Köln war ein direktes Duell zweier Top-Teams. Nach 13 Zeigerumdrehungen erzielte der 32-Jährige aus der Drehung die Führung für den Tabellenzweiten aus Essen. Dass es insgesamt aber "nur" zu einem 3:3-Remis reichte, musste sich RWE selbst zuschreiben.





Die Chancenverwertung war nicht gut an diesem Mittwochabend. Auch Engelmann, der zudem das 2:1 von Isaiah Young mustergültig auflegte, hatte eine Riesen-Chance auf einen weiteren Treffer. In der 77. Minute scheiterte er nach Vorlage von Marius Kleinsorge freistehend an Fortuna-Keeper André Weis. "Den hätte ich machen müssen. Aber ein paar Minuten später machen wir das 3:2. Dann musst du dieses Spiel auch gewinnen. Die erste Halbzeit war nahezu perfekt, außer die Chancenverwertung. Wenn wir da mit 3 oder 4:0 führen, kann sich Fortuna nicht beschweren. In der zweiten Hälfte wollten wir ähnlich weiterspielen, aber das ist nicht mehr so ganz aufgegangen. Uns haben auch die Kräfte gefehlt am Ende. Man hat gemerkt, dass viele Spieler in Quarantäne waren. Dass da ein paar Körner fehlen, ist klar", kommentierte der Torjäger nach dem Abpfiff in den Katakomben.

Das wird ein schweres Ding. Wir müssen konzentriert auftreten und das Spiel seriös gewinnen. Simon Engelmann vor dem Spiel gegen Uerdingen.

Bis Samstag (19. März, 14 Uhr) können die Essener regenerieren, dann steht die nächste Liga-Partie an – der KFC Uerdingen reist an die Hafenstraße. Beim historischen 11:0-Hinspielerfolg traf Engelmann dreimal. Aktuell führt der dreifache Torschützenkönig der Weststaffel die Torjägerliste gemeinsam mit Cagatay Kader (SV Straelen, beide 14 Tore) an.

Gegen den Tabellenvorletzten aus Krefeld möchte er wieder zum Erfolg beitragen, hat aber Respekt vor dem Gegner: "Man sieht an den Ergebnissen von Uerdingen, dass sie eine ganz andere Truppe haben und defensiv deutlich stabiler stehen. Das wird ein schweres Ding. Wir müssen konzentriert auftreten und das Spiel seriös gewinnen."