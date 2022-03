RWE: Stolze Summe bei Spendenaktion für Kriegsopfer gesammelt

Große Solidarität bei der Aktion für Kriegsopfer aus der Ukraine von Rot-Weiss Essen. Essener-Chancen-Konto bleibt für weitere Spenden offen.

Was für eine stolze Summe! Dank tatkräftiger Spenden aus der Fan-Gemeinschaft haben Rot-Weiss Essen, Essener Chancen sowie I Do mit der dritten „RWE hilft!“-Aktion 25.000 Euro für ukrainische Kriegsopfer beisammen bekommen. Damit das Geld in der akuten Krisenlage schnellstmöglich an richtiger Stelle ankommt, übergaben Marcus Uhlig, Vorstandsvorsitzender an der Hafenstraße, sowie Sozialinitiativen-Leiter Tani Capitain dem Traditionsmannschaftsspieler Igor Denysiuk die Spendensumme bereits am Dienstagmittag.

„Das ist eine überwältigende Resonanz. Ich bin stolz darauf, dass wir als RWE zusammen mit vielen Freunden des Vereins Haltung zeigen! Ich hoffe, dass wir damit zumindest ein klein wenig geholfen haben, die erste Not zu lindern. Die Berichte von Igor aus erster Hand sind erschütternd. Wir sind jetzt gemeinsam dabei, Hilfen für die Geflüchteten hier vor Ort zu unterstützen“, sagt Marcus Uhlig, Vorstand von RWE und Essener Chancen.

Dank der Unterstützung von 292 Spendern kamen 14.110 Euro über die virtuelle Crowdfunding-Plattform von „Essener Chancen“-Partner I Do zusammen. Der restliche Betrag wurde direkt aufs Konto eingezahlt oder stammt aus rot-weissen Merchandising-Umsätzen. 19,07 Prozent der Erlöse, die in der neunten Kalenderwoche im Fan- sowie Onlineshop erwirtschaftet wurden, stellte Rot-Weiss für die Ukraine zur Verfügung.

Wer die Ukraine nach Abschluss der dritten „RWE hilft!“-Aktion finanziell unterstützen will, kann das weiter tun. Auf dem „Essener Chancen“- Spendenkonto werden Zahlungen unter dem Verwendungszweck „RWE hilft: Spenden für Ukraine“ weiter entgegengenommen und in Absprache mit Igor Denysiuk verwendet: Essener Chancen e.V. IBAN DE80 3605 0105 0000 2265 97 BIC SPESDE3EXXX

Mit den Geldern wird nun drei wichtigen Zwecken geholfen. Ein Teil kommt dem ukrainischen Roten Kreuz und somit der Notversorgung für die Kriegsopfer vor Ort zugute. Ein gleicher Anteil geht an „Voice of Children“. Die Organisation hat sich auf den Plan geschrieben, psychologische Traumata bei Kindern zu behandeln, die unverschuldet die schreckliche Kriegslage miterleben müssen. Den Rest der Summe erhält Rot-Weiss-Akteur Denysiuk direkt zur Weitergabe. Der 48-Jährige kennt zahlreiche Anlaufstellen in der Ukraine, die nicht organisiert erreichbar sind und dennoch dringend Hilfe benötigen.

„Danke an alle Spender! Ich war selbst vor Ort und weiß von meinen Leuten im Land, was dringend gebraucht wird. Außerdem kommen jetzt täglich immer mehr Menschen in Essen an und brauchen ganz konkrete Hilfe. Da ist noch unendlich viel zu tun", bedankt sich Igor Denysiuk über die schnelle Unterstützung.

An einer Folgeaktion zur Hilfe für die ankommenden Kriegsflüchtlinge in der Ukraine arbeiten Rot-Weiss Essen und Essener Chancen nun im Anschluss auf Hochtouren.

