RWO: "Kauft Karten, bevor's ein Essener tut"

Rot-Weiß Oberhausen gegen Rot-Weiss Essen: Das Nachbarschaftsduell steigt zwar erst am 12 März, doch bei RWO wird schon die Werbetrommel gerührt.

Es läuft aktuell wieder bei Rot-Weiß Oberhausen: Nach drei Siegen in Serie will RWO auch am Samstag bei Rot Weiss Ahlen siegen, um dann eine Woche später - am 12. März - voller Selbstbewusstsein gegen Rot-Weiss Essen ins Derby zu gehen. Und vielleicht mit einem Sieg über die Essener noch einmal die eigenen Aufstiegsträume aufkommen zu lassen.

Im Nachbarschaftsduell hofft RWO auf große, zahlreiche Unterstützung seiner Fans. Die Werbetrommel wurde in den Sozialen Medien bereits gerührt. "Kauft Karten, bevor's ein Essener tut!", unter diesem Motto werden die RWO-Anhänger für das Derby gegen RWE heiß gemacht.

Wie RevierSport erfuhr, hofft Rot-Weiß Oberhausen auf eine fünfstellige Kulisse im Derby. Gut 4000 Karten sollen Tabellenführer Rot-Weiss Essen zur Verfügung gestellt worden sein. "Wir freuen uns nach der Pandemie-Zeit auf eine volle Hütte. Hauptsache es werden viele Zuschauer, die dann auch sehr laut sind. An oberster Stelle steht natürlich, auch nach den letzten Vorkommnissen, dass es ein friedliches Fußballfest wird", sagt Thorsten Sterna, RWO-Pressesprecher.