Ahlen: "RWE wird das 1:2 aus der letzten Saison in den Köpfen haben"

Rot Weiss Ahlen freut sich auf Mittwoch (2. März, 19.30 Uhr, RevierSport-Liveticker). Dann wollen die Münsterländer nämlich Spitzenreiter Rot-Weiss Essen ärgern.

Es ist rund ein Jahr her, als Rot-Weiss Essen am 24. März 2021 mit 1:2 bei Rot Weiss Ahlen unterlag. RWE trat an der Werse an, um im engen Aufstiegskampf mit der U23 des Bundesligisten Borussia Dortmund einen Pflichtsieg beim damaligen Tabellenletzten Ahlen einzufahren. Doch das Vorhaben ging in die Hose. Dass am Ende RWE nach einer sensationellen Saison mit dem DFB-Pokal-Viertelfinal-Einzug und mit 90 Liga-Punkten nur drei Zähler auf Meister BVB II fehlten, hatte durchaus auch etwas mit der Ahlen-Pleite zu tun.

"Das war damals ein starker Auftritt von uns. Wir haben wie die Löwen gekämpft und immer wieder gefährliche Konter gefahren und dann gewinnen wir das Spiel auch kurz vor Schluss durch einen unserer Konter. Es war ein schöner Tag für Rot Weiss Ahlen", erinnert sich Trainer Andreas Zimmermann.

Und RWE? "RWE wird das 1:2 aus der letzten Saison in den Köpfen haben. Das bleibt hängen: Sowohl beim Trainer als auch den Spielern, die dabei waren. Das ist menschlich. Die Scharte werden sie jetzt auswetzen wollen. Aber darauf sind wir vorbereitet. Wir freuen uns unheimlich auf das Spiel", antwortet Zimmermann.

Das macht den Reiz des Fußballs doch aus, dem scheinbar übermächtigen Gegner ein Bein zu stellen. Wir werden alles reinhauen und versuchen die Liga da oben wieder spannender zu machen. Andreas Zimmermann

Dabei wird der Fußballlehrer mit Andreas Ivan (muskuläre Probleme) auf seinen besten Mann verzichten müssen. Der Ex-Essener Ivan erzielte in 19 Einsätzen zehn Tore und bereitete fünf weitere Treffer vor. "Das ist natürlich eine große Schwächung für uns. Der Einsatz von Kevin Kahlert ist auch noch ungewiss. Zum Glück wird Romario Wiesweg nach seiner abgesessenen Gelbsperre dabei sein. Wir wollen aber nicht meckern. Alle Jungs sind heiß auf das Duell und brennen auf ihre Chance", berichtet Zimmermann.

Der 52-Jährige trat zuletzt beim SV Lippstadt (0:2) mit 13 U23-Spielern im Kader an. Dass Ahlen seit fünf Spielen sieglos ist, liegt auch an der Personalsituation. Zimmermann: "Wenn bei uns ein, zwei Leistungsträger ausfallen, dann wird es schwierig. RWE kann dagegen mit Kefkir, Krasniqi oder Janjic nachlegen. Das ist schon brutal (lacht). Aber auf der anderen Seite macht das doch den Reiz des Fußballs aus, dem scheinbar übermächtigen Gegner ein Bein zu stellen. Wir werden alles reinhauen und versuchen die Liga da oben wieder spannender zu machen."