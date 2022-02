Fortuna Köln: Ende über den Chancenwucher im Aufstiegskampf

Die Reserve von Fortuna Düsseldorf hat dem Aufstiegsaspiranten Fortuna Köln ein Bein gestellt. Trotz bester Chancen reichte es am Ende nun zu einem 1:1 für die Domstädter.

Fortuna Köln hat im Kampf um den Aufstieg in die 3. Liga Federn lassen. Bei einer stark spielenden Düsseldorfer U23 kam die Mannschaft von Trainer Alexander Ende nicht über ein 1:1 hinaus. Nachdem die Düsseldorfer durch einen Treffer von Marcel Mansfeld (22.) in Führung gingen, rannte die Kölner Fortuna quasi den gesamten Rest des Spiels auf das gegnerische Tor an, ohne dabei aber den erlösenden Treffer zu erzielen.

Erst ein Fallrückzieher-Traumtor des eingewechselten Jannick Löhden (82.) bescherte dem Tabellenzweiten den hochverdienten Ausgleich. Obwohl seine Mannschaft zum Schluss sogar noch eine gute Möglichkeit zum Sieg hatte – Löhden köpfte nach einer Ecke aus wenigen Metern dem Düsseldorfer Keeper in die Arme - war Köln-Trainer Alexander Ende zufrieden mit dem Punktgewinn. „Letztendlich ist es für mich eher ein gewonnener Punkt als zwei verlorene“, resümierte der 42-Jährige. „Wenn man so lange zurückliegt und so viele unfassbar gute Chancen auslässt, dann ist das auch ein Punkt der Moral, des Kampfes und des Willens.“

Auch nach dem Abpfiff war Ende noch erstaunt darüber, was seine Spieler alles an Möglichkeiten liegen gelassen hatten. „Der Ball wollte einfach nicht rein. Wir hatten am Rand schon sechs oder sieben Mal den Torschrei auf den Lippen und mussten uns dann immer wieder wundern, dass doch noch im letzten Moment irgendein Fuß dazwischen gekommen ist. Vielleicht haben wir wirklich genau diesen besonderen Moment von Jannick gebraucht, sonst hätten wir wohl gar kein Tor mehr geschossen.“

Sein Gegenüber Nico Michaty, der vor dem Spiel noch über Personalprobleme in der Abwehr geklagt hatte, war stolz auf die Defensivleistung seines Teams, das durch Sperren und Verletzungen nur einen einzigen gelernten Innenverteidiger im Kader hatte. „Es war ein packendes Spiel“, analysierte der Düsseldorfer Trainer. „Wir haben unseren Plan gut umgesetzt. Es war klar, dass Köln in der zweiten Hälfte den Druck erhöhen würde, aber wir haben uns in jeden Ball reingeschmissen, auf der Linie geblockt und gefühlt alles irgendwie wegverteidigt. Kompliment an die gesamte Mannschaft, wie sie das im Verbund defensiv gelöst hat. Das haben die Jungs super gemacht.“

Beide Mannschaften absolvieren ihr nächstes Spiel gegen den Bonner SC. Die Kölner Fortuna empfängt den rheinischen Nachbarn bereits am kommenden Mittwoch, die Düsseldorfer haben keine Englische Woche und spielen erst am kommenden Samstag - ebenfalls zuhause - gegen den aktuell auf Platz 16 der Tabelle stehenden BSC.