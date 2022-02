Die Fans von Rot-Weiss Essen hatten an diesem Wochenende sowohl am Samstag als auch Sonntag Grund zur Freude. RWE siegte auf Schalke (2:1) und einen Tag später spielte Fortuna Köln Remis.

Rot-Weiss Essen hat am Sonntag ganz genau nach Düsseldorf hingeschaut. Denn dort kam es zum Fortuna-Duell zwischen der U23 der Landeshauptstädter und RWEs ärgstem Verfolger aus der Domstadt Köln. Am Ende konnte Fortuna Düsseldorf II der Kölner Fortuna ein 1:1-Remis abtrotzen. Marcel Mansfeld (22.) erzielte vor 407 Zuschauern die Führung, Jannik Löhden (83.) glich aus. RWE bleibt nach 24 Spielen mit vier Punkten vor Fortuna Köln auf Platz eins.

Fortuna Köln startete gut in das rheinische Derby und auch die erste Chance gehörte den Gästen aus Köln. Es war eine Riesenchance für Leon Demaj (16.)! Suhuyel Najar spielte den Ball quer auf Demaj, der schoss aber aus bester Distanz genau den letzten verbleibenden Düsseldorfer Verteidiger an. Auf der Gegenseite scheiterte Marcel Mansfeld (20.) nach einer tollen Vorarbeit von Takashi Uchino an Fortuna-Keeper Andre Weis.

Nur zwei Minuten später machte es Mansfeld dann besser: Georgios Siadas löffelte den Ball hoch in den Strafraum, Mansfeld stand goldrichtig und köpfte ein - Weis war diesmal chancenlos.

Die Kölner drängten noch vor der Halbzeit durch Stipe Batarilo (34.), Jean-Marie Nadjombe (36.) oder Demaj (39.) auf den Ausgleich, doch Düsseldorfs Torwart Dennis Gorka war jeweils zur Stelle.

Fortuna Düsseldorf II: Gorka - Uchino, Ndouop, Siadas, Göckan - Özkan, Sussek (72. Niemiec) - Lovren (90. Brechmann), Sieben (51. Geerkens), Köther - Mansfeld (69. Bird). Gorka - Uchino, Ndouop, Siadas, Göckan - Özkan, Sussek (72. Niemiec) - Lovren (90. Brechmann), Sieben (51. Geerkens), Köther - Mansfeld (69. Bird). Fortuna Köln: Weis - Poggenberg, Fünger, Lanius (73. Imbongo), Nadjombe - Batarilo (61. Kegel), Försterling (46. Marquet) - Owusu (79. Löhden), Najar, Hölscher - Demaj. Schiedsrichter: Jörn Schäfer. Tore: 1:0 Mansfeld (22.), 1:1 Löhden (82.). Gelbe Karten: Özkan -. Zuschauer: 407.

Zur zweiten Halbzeit brachte Kölns Trainer Alexander Ende seinen Top-Torjäger Sascha Marquet für Kai Försterling ins Spiel. Und fast hätte Endes Joker nur wenige Sekunden nach seiner Einwechselung gestochen. Nach einem langen Einwurf stand Marquet (48.) plötzlich frei vor Gorka, aber scheiterte um wenige Zentimeter. Nur sieben Minuten später versuchte es Marquet (55.) mit einem Schlenzer aus 16 Meter - knapp daneben.

Fortuna Köln machte ganz klar das Spiel in Durchgang zwei und erhöhte die Schlagzahl von Minute zu Minute. Doch die Düsseldorfer warfen sich in alle Versuche der Fortuna. Die Kölner konnten einfach nicht durchkommen, um einzunetzen. Es dauerte bis zur 82. Minute.

Jannik Löhden, nomineller Kapitän der Kölner, wurde nach 79 Minuten eingewechselt, und traf zum hoch verdienten Ausgleich ein. Der 2,01 Meter-Mann traf per Fallrückzieher unhaltbar ins lange Eck - 1:1 (82.).

Fast hätte er auch den Sieg erzielt, doch eine weitere große Möglichkeit vergab er aus fünf Metern per Kopf kurz vor dem Abpfiff. So blieb es beim 1:1.