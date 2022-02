Wuppertaler SV: Test-Stürmer im Training - drei Spiele neue terminiert

Der Wuppertaler SV gastiert am Samstag (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) beim VfB Homberg. In der Woche stellte sich ein Stürmer im WSV-Training vor.

Björn Mehnert, Trainer des Wuppertaler SV, der ab der kommenden Woche den Fußballlehrer-Lehrgang starten wird, hat in den letzten Tagen einen Stürmer unter die Lupe genommen.

Lewin D'Hone, ein21-jähriger Angreifer vom westfälischen Oberligisten TSG Sprockhövel stellte sich vor. Er erzielte in 44 Begegnungen sieben Tor für Sprockhövel. Er soll einen guten Eindruck hinterlassen haben, ob der WSV D'Hone einen Arbeitsvertrag für die Saison 2022/2023 anbieten wird, ist aber offen.

Derweil gab der Westdeutsche Fußballverband drei neue Termine für WSV-Spiele bekannt: Am Mittwoch, 9. März (19 Uhr), trifft Wuppertal auf Straelen. Eine Woche später, ebenfalls um 19 Uhr, gastiert dann der SV Straelen im Stadion am Zoo. An diesem Ort ist dann auch am 6. April (Mittwoch, 18 Uhr) Fortuna Düsseldorf II zu Gast.