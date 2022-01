RWE: Leistungsträger verlängert bis 2024

Regionalliga-West-Spitzenreiter RWE konnte noch am Freitag vor dem Kracher gegen den Wuppertaler SV (Sonntag, 14 Uhr, RS-Liveticker) einen Vertragsverlängerung bekanntgeben.

Rot-Weiss Essen und José-Enrique Rios Alonso haben sich auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung verständigt.

Der 21-Jährige, der im Sommer 2021 von der U23 des VfB Stuttgart an die Hafenstraße wechselte, trägt nun bis mindestens 2024 das RWE-Trikot. Im Erfolgsfall wird sich sein Vertrag automatisch um ein weiteres Jahr verlängern. „‘Ene‘ hat sich in der kurzen Zeit bei uns sehr gut entwickelt und sich einen Stammplatz erkämpft. Trotz seines jungen Alters spielt er schon sehr routiniert und bringt Woche für Woche seine Leistung. Wir sind sehr zufrieden mit ihm, zeitgleich aber auch davon überzeugt, dass in ihm noch weiteres Entwicklungspotential steckt. Dementsprechend freuen wir uns, ihn als variablen Defensivspieler hier in Essen zu behalten und weiter mit ihm zu arbeiten“, sagt RWE-Sportdirektor Jörn Nowak.

Die Hafenstraße habe ich mit all ihren Emotionen jetzt schon ins Herz geschlossen. Ich möchte meinen eigenen Teil zu dem beitragen, was hier gerade entsteht. José-Enrique Rios Alonso

Ausgebildet wurde Rios Alonso beim VfB Stuttgart, wo er sämtliche Juniorenteams durchlief. Zwischen der U15 und U19 spielte er in der DFB-Nachwuchsnationalmannschaft. Seit seinem Wechsel im Sommer 2021 nach Essen absolvierte er wettbewerbsübergreifend 21 Spiele für RWE, davon 18 über die volle Distanz, und erzielte zwei Treffer. „Ich habe mich in den vergangenen Monaten hervorragend in Essen eingelebt und im Team eingefunden. Die Hafenstraße habe ich mit all ihren Emotionen jetzt schon ins Herz geschlossen. Ich möchte meinen eigenen Teil zu dem beitragen, was hier gerade entsteht“, so Rios Alonso nach der Vertragsunterschrift.