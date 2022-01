RL West: RWE-Reisegruppe trotz Trainingslagerabsage in Belek

Eine 25-köpfige Reisegruppe ist auch ohne Rot-Weiss Essen den Weg ins Trainingslager nach Belek angetreten. Sie haben die Konkurrenz schon mal beobachtet.

Auf das Trainingslager im türkischen Belek hatten sich nicht nur Spieler und Staff von Rot-Weiss Essen gefreut. Der aktuelle Tabellenführer der Regionalliga West wollte ursprünglich von Montag, 10. Januar, bis Sonntag, 16. Januar sein Trainingslager beziehen, musste aber aufgrund von mehreren Corona-Fällen in der Mannschaft und im Staff seine Reise stornieren. Auch 25 Fans hatten eine Reise bereits gebucht und wurden am Vorabend des Abflugs von der Absage der Bergeborbecker überrascht.

Einer von dieser Gruppe ist RWE-Fan Michael Neugebauer. „Begeistert waren wir nicht“, gibt er zu. „Wir haben das Trainingslager für Rot-Weiss gebucht und sind dann nun ohne sie runtergeflogen. Wir haben sonntagmittags von der Entscheidung erfahren. Unser Flug ging Montagmorgen um 7:40 Uhr. Da hattest du nur die Wahl, auf das Geld zu verzichten, oder eben zu fahren. Dann haben wir dort Urlaub gemacht. Das war immer noch besser, als zuhause zu bleiben.“

Und so haben am Ende 25 Fans die Gelegenheit genutzt, um die RWE-Fahne am Bosporus hochzuhalten. „Wir haben einen Tag am Strand Fußball gespielt. Das Wetter war die ersten zweite Tage aber nicht so toll, es hat fast nur geplästert.“ Ansonsten hat die RWE-Reisegruppe, zu der auch RWE-Torwartlegende Frank Kurth gehörte, Belek und Antalya bezichtigt. Zudem haben sie sich das Spiel des Wuppertaler SV gegen den FC Zürich an und beim FK Sloban Liberec vorbei. „Wir haben das Beste draus gemacht. Es war schön und hat Spaß gemacht“, sagt Neugebauer.

Und einen Ausgleich vom Verein auch noch: Die Reisegruppe wurde vom Vorsitzenden Marcus Uhlig zum Top-Spiel am kommenden Sonntag gegen den Wuppertaler SV eingeladen. Zudem soll es, wenn Corona es zulässt, einen Brunch geben. Zudem gibt es eine kleine Kostenerstattung für die Reise. Neugebauer: „Dafür sind wir ihm sehr dankbar, das ist nicht selbstverständlich.“