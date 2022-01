RWE gegen WSV: Regionalliga-Kracher vor weniger als 1000 Zuschauern

Die Fußballfans hatten es bereits befürchtet, nun haben sie Gewissheit. Das Spiel zwischen Rot-Weiss Essen und dem Wuppertaler SV wird gefühlt vor einer Geisterkulisse stattfinden.

Für große Teile der Freizeitgestaltung gilt in Nordrhein-Westfalen ab Donnerstag, 13. Januar 2022, eine 2G-Plus-Regelung. Nachdem sich die Bundesregierung zusammen mit den Ländern am Freitag auf neue Corona-Regeln geeignet hat, hat NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Dienstag die neue Coronaschutzverordnung vorgestellt.

Wichtig für die anstehenden Fußballveranstaltungen: Für Kulturveranstaltungen und Sportstadien gilt eine maximale Zuschauerkapazität von 750 Menschen, das betonte Minister Laumann. Diese neue Coronaschutzverordnung besitzt erst einmal bis zum 7. Februar 2022 Gültigkeit.

Heißt auch für die Regionalliga West, die am 22. und 23. Januar 2022 in die Restrunde startet: Die Spiele werden maximal vor 750 Zuschauern stattfinden.

Damit ist auch klar, dass das Gipfeltreffen der Regionalliga West zwischen Rot-Weiss Essen und Wuppertaler SV am Sonntag, den 23. Januar 2022 (14 Uhr, RevierSport-Liveticker), vor nur 750 Zuschauern stattfinden wird. Da RWE rund 6000 Dauerkarten verkauft hat, werden die 750 Tickets aller Wahrscheinlichkeit nach verlost. Der Verein wird sich zu dem Verfahren sicherlich zeitnah äußern.

Auch die RWE-Spiele bei Fortuna Köln (29. Januar), das Nachholspiel bei Rot Weiss Ahlen (2. Februar) und die Heim-Begegnung gegen Fortuna Düsseldorf II (6. Februar) werden von der 750er-Zuschauergrene betroffen sein.

In die Zeit bis zum 7. Februar sind auch so Schlagerspiele wie Rot-Weiß Oberhausen gegen Alemannia Aachen (29. Januar) oder auch Alemannia Aachen gegen KFC Uerdingen (5. Februar) betroffen.