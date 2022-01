Testspiel: Wuppertaler SV lässt Großkreutz, Odonkor und Co. keine Chance

Mit zwei Testspielsiegen im Gepäck reist der Wuppertaler SV am Sonntagmorgen in sein einwöchiges Türkei-Trainingslager. Am Samstag wurden Kevin Großkreutz und Co. bezwungen.

Schon jetzt, zwei Wochen vor dem Restrundenstart in der Regionalliga West, kann behauptet werden, dass der Wuppertaler SV in Topform ist. Nach dem 1:0-Sieg über den niederländischen Zweitligisten de Graafschap, wurde am Samstag auch der hoch ambitionierte Westfalenliga-Tabellenführer TuS Bövinghausen leicht und locker mit 5:2 (3:0) besiegt. Mit zwei Siegen geht es für den WSV am Sonntagmorgen um 7.40 Uhr von Düsseldorf aus Richtung Antalya. Zuvor hatten am Samstag vor 250 Zuschauern in Dortmund-Bövinghausen Philipp Hanke (1.), Jannis Kübler (22.), Roman Prokoph (37.), Lion Schweers (57.) und erneut Kübler (59.) die WSV-Tore besorgt. Ervin Catic (75.) und Momo Duc Jazet (78.) erzielten noch die Ehrentreffer nach dem der Regionalligist zwei Gänge zurückgeschaltet hatte. Die Gastgeber, die so namhafte ehemalige deutsche Nationalspieler wie Kevin Großkreutz und Davod Odonkor in ihren Reihen haben, waren schlichtweg chancenlos.

Am Ende war Bövinghausen mit dem 2:5 gegen eine starke Mannschaft von WSV-Trainer Björn Mehnert noch gut bedient. TuS Bövinghausen: Seifreid - Rudolph, Thier, Großkreutz, Ramadan - Odonkor, Anan, Soyaldi (46. Onucka), Catic - Mützel, Heric (62. Duc Jazet). Seifreid - Rudolph, Thier, Großkreutz, Ramadan - Odonkor, Anan, Soyaldi (46. Onucka), Catic - Mützel, Heric (62. Duc Jazet). Wuppertaler SV: Cordi - Montag, Pytlik, Schweers (79. Skrijelj), Heidemann (78. Multari) - Kübler (69. Fensky), Rodrigues Pires (61. Bilogrevic), Backszat - Hanke (62. Hagemann), Prokoph (46. Königs), Aboagye. Tore: 0:1 Hanke (1.), 0:2 Kübler (22.), 0:3 Prokoph (37), 0:4 Schweers (57.), 0:5 Kübler (59.), 1:5 Catic (75.), 2:5 Duc Jazet (78.). Zuschauer: 250. Der WSV-Kader für das Türkei-Trainingslager im Überblick: Tor: Sebastian Patzler, Michele Cordi, Payam Safarpour-Malekabad. Abwehr: Lion Schweers, Kevin PytlikNoah Salau, Durim Berisha, Moritz Montag, Niklas Heidemann, Philipp Hanke. Mittelfeld: Dominik Bilogrevic, Kevin Rodrigues Pires, Felix Backszat, Jannis Kübler, Niklas Fensky, Semir Saric, Isaak Akritidis, Valdet Rama, Kevin Hagemann, Joelle Cavit Tomczak. Angriff: Marco Königs, Roman Prokoph, Kingsley Sarpei.