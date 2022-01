RWE: Neidhart mit Start zufrieden - so ist der Plan bis zum Wochenende

Gut gelaunt präsentierte sich Christian Neidhart zum Trainingsauftakt. Der RWE-Trainer begrüßte am Montag auch einige Gesichter, die lange nicht auf dem Rasen zu sehen waren.

Rot-Weiss Essen ist zu Wochenbeginn in die Vorbereitung auf die Restrunde in der Regionalliga West gestartet. Mit nur einem Ziel: Am Ende ganz oben zu stehen und den ersehnten Drittliga-Aufstieg zu feiern.

Für dieses große Ziel stehen die Vorzeichen seit Montag, dem 3. Januar 2022, vielleicht noch besser als je zuvor. Klar, vorweg: Man wird in den ersten Top-Spielen im Januar gegen den Wuppertaler SV und Fortuna Köln sofort sehen, wie sehr die Suspendierung von Dennis Grote der Mannschaft schmerzt. Oder ob diese mit dem Fehlen des Kapitäns gar gut zurechtkommen wird?

Der RWE-Trainingsplan für diese Woche im Überblick: Montag: 14 Uhr Dienstag: 11 Uhr (Doppeleinheit) Mittwoch: 11 Uhr Donnerstag: 11 Uhr und 14.30 Uhr Freitag: 11 Uhr Samstag: 16 Uhr, Testspiel gegen SV Meppen

Denn auf der Habenseite hat sich auch einiges getan. Beim Start am Montag begrüßte Trainer Christian Neidhart mit Michel Niemeyer, Daniel Heber und Oguzhan Kefkir drei Langzeitverletzte zurück. Und mit Marius Kleinsorge einen seiner ehemaligen Meppener Schützlinge, der bis zum Saisonende vom 1. FC Kaiserslautern an RWE ausgeliehen ist. Und: Vielleicht wird RWE noch einmal in der Defensive tätig. Zwei Probespieler waren auf jeden Fall beim Start dabei. "Ich bin mit den ersten Eindrücken zufrieden. Es ist viel Tempo drin und alle Jungs sind heiß. Mit den Rückkehrern, Marius Kleinsorge und vielleicht noch einem neuen Mann werden wir eventuell noch stärker als in der Hinrunde", ist Neidhart zuversichtlich.

Am Feinschliff für die Restrunde soll dann ab Montag - 10. bis 16. Januar 2022 - sechs Tage lang in der Türkei gearbeitet werden. Ob dieses Trainingslager stattfindet oder nicht, soll sich zeitig klären. Auf jeden Fall werden die Essener in der laufenden Woche noch fünf Einheiten absolvieren, bevor es am Samstag zum Testspiel gegen den Drittligisten SV Meppen (16 Uhr, Stadion an der Hafenstraße, RevierSport-Liveticker) kommt.