VfB Homberg: Verstärkung aus Holland im Anflug

Der VfB Homberg will sich im Winter unbedingt mit neuen Spielern verstärken. Das kündigte Trainer Sunay Acar an. Gesagt, getan: drei Neue sind schon fix.

Nur elf Punkte aus 20 Spielen, so lautet die magere Bilanz des VfB Homberg zur Winterpause. Sieben Zähler beträgt der Rückstand bereits auf das rettende Ufer. Doch am Rheindeich hat man längst noch nicht aufgegeben.

Im neuen Jahr soll mit einigen neuen Spielern eine Aufholjagd gestartet werden. "Wir müssen jetzt ordentlich nachlegen, um eine realistische Chance auf den Klassenerhalt zu haben", betonte VfB-Trainer Sunay Acar vor wenigen Tagen gegenüber RevierSport.

Mit Philipp Meißner, einem Außenverteidiger vom 1. FC Bocholt, und auch Momodou Jallow, der zuletzt in den USA gespielt hat, hat der VfB bereits zwei neue Spieler vorgestellt. Wie RevierSport nun erfuhr, wird der dritte Zugang in dieser Woche präsentiert.

Sander Rau wird in Duisburg-Homberg aufschlagen. Der 21-Jährige spielte zuletzt für Roda Kerkrade. Rau ist 1,92 Meter groß und kann sowohl als Innenverteidiger als auch Sechser im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden. Noch am Montag soll der Deal perfekt gemacht werden. In der abgelaufenen Hinrunde kam Rau, der regelmäßig bei den Roda-Profis trainierte, nur in der U21 der Kerkrader zum Einsatz. Hier war er auch Kapitän der Mannschaft.

Mit bis zu sechs Zugängen plant Trainer Acar. Die Hälfte der Spieler wäre schonmal da. Im Januar werden dann wohl drei weitere Akteure folgen. Am 3. Januar 2022 ist Trainingsstart beim VfB Homberg.