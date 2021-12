RWO: Verteidiger im Fokus - Drittligist war heiß

Das war knapp! Kurz vor Weihnachten hätte Rot-Weiß Oberhausen beinahe einen seiner wichtigsten Defensivspieler an einen Drittligisten verloren.

Schon in den vergangenen Tagen war im Oberhausener Umfeld zu hören, dass Tim Stappmann eventuell vor einem Abschied in Richtung 3. Liga steht. Der 1. FC Magdeburg hatte Stappmann nämlich ins Visier genommen.

Nach RevierSport-Informationen waren die Verhandlungen schon so weit fortgeschritten, dass Stappmann sogar einen Termin in der Hauptstadt Sachsen-Anhalts hatte. Doch dieser wurde nun abgesagt. "Es gab Gespräche mit dem 1. FC Magdeburg - das ist richtig. Doch - Stand heute - wird Tim nicht nach Magdeburg wechseln. Ich habe mit FCM-Sportchef Otmar Schork gesprochen und die Magdeburger haben ihr Angebot zum heutigen Zeitpunkt zurückgezogen", verrät Patrick Bauder, Sportchef des SC Rot-Weiß Oberhausen, gegenüber RevierSport.

Er ist jung und willig, will immer arbeiten. Solche Spieler liebe ich ja. Mike Terranova über Tim Stappmann

Dass der 22-jährige Innenverteidiger ins Visier des Drittliga-Tabellenführers geraten ist, kommt nicht überraschend. Denn der gebürtige Krefelder spielt eine astreine Saison. "Tim Stappmann ist aus der Oberliga gekommen und war da kein Stammspieler. Bei uns hat er sich hervorragend entwickelt. Er hat ein super Kopfballspiel und ein starkes Zweikampfverhalten. Er ist jung und willig, will immer arbeiten. Solche Spieler liebe ich ja", lobte ihn zuletzt noch Trainer Mike Terranova im RevierSport-Interview.

RWO-Manager Bauder hatte im Sommer 2019 ein gutes Näschen bewiesen, als er Stappmann vom TSV Meerbusch an die Lindnerstraße holte. Auch wenn er beim Oberligisten in Meerbusch meistens nur Ergänzungsspieler war und in der Saison 2018/2019 15 Begegnungen absolvierte, sah Bauder etwas Besonderes in Stappmann. "Wir hatten da unsere Ideen mit ihm. Er hat sich super entwickelt", lobt auch Bauder den Abwehrspieler.

In der laufenden Saison bestritt er 16 Partien (zwei Tore) für RWO. Insgesamt kann er schon auf 44 Spiele (fünf Treffer) für Oberhausen zurückblicken. Weitere werden wohl - nach aktuellem Stand - im Jahr 2022 folgen.