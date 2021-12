RL: Fairness, Dauerbrenner, Zuschauer, Zahlen der Hinrunde

Die Regionalliga West befindet sich in der Winterpause. Hier ein paar Zahlen der bisherigen Spieltage.

Am 22. Januar startet die Restrunde der Regionalliga West. Auf dem Programm des ersten Spieltage steht gleich der Knaller zwischen Rot-Weiss Essen und dem Wuppertaler SV.

In der spielfreien Zeit lohnt sich für den einen oder anderen Verantwortlichen auch ein Blick auf die Zahlen der bisherigen Runde.

Allerdings gilt das nicht für die Zuschauer-Bilanz. Wenig erstaunlich liegt RWE hier vorne, 93.374 Besucher zählte das Stadion Essen. Im Schnitt kamen 9258 Zuschauer zu den Spielen, auf Rang zwei liegt Preußen Münster (4946 Zuschauer pro Spiel). Am Ende der Zuschauer-Tabelle steht Schalke II (237 Besucher pro Partie).

Dafür führen die königsblauen Talente eine andere Kategorie an. Die Fairness-Tabelle. Die Schalke-Talente kassierten nur 27 Gelbe Karten, es gab keinen Platzverweis. Ohne Rote Karte kamen zudem noch Rot-Weiß Oberhausen, Preußen Münster, der SV Lippstadt und Alemannia Aachen aus. Am Ende der Fairness-Tabelle steht der FC Wegberg-Beeck, der 58 Gelbe Karten sah, zudem einmal Gelb-Rot und zwei Rote Karten. Der vorletzte Platz geht an den KFC Uerdingen (45 Gelbe Karten, einmal Gelb-Rot, vier Rote Karten). Fünf Platzverweise, das haben auch der SV Rödinghausen und der VfB Homberg geschafft.

Interessant ist auch ein Blick auf die Punkte nach einem Rückstand. Hier steht RWO ganz oben. Negativ: Zwölf Mal gab es einen Rückstand, immerhin 18 Punkte holte Oberhausen im Anschluss noch. Ganz hinten stehen der SV Lippstadt und der KFC Uerdingen, die nur einen Punkt holen konnten, nachdem sie in Rückstand gerieten.

Ein Blick auf die Elfmeterstatistik wird die RWE-Fans nicht glücklich machen, fünf Strafstöße gab es für die Essener, nur 40 Prozent fanden den Weg ins Tor, das ist die schlechteste Quote der Liga.

Mit Blick auf die Spieler haben drei Torhüter die Pause am meisten verdient. Denn Kevin Birk (Bonn), Justin Heekeren (RWO) und Sebastian Patzler (WSV) haben keine Ligaminute verpasst. Am meisten Spielminuten bei den Feldspielern hat Münsters Nicolai Remberg, der nur 26 Minuten verpasst hat.

Daten via Transfermarkt.de