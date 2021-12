Fußball-Regionalligist Preußen Münster startet im eigenen Stadion eine Impfaktion.

Nach dem sportlichen Jahresabschluss des SC Preußen Münster (Samstag, 14 Uhr gegen Borussia Mönchengladbach II) wird das Preußenstadion am Dienstag, den 21. Dezember noch einmal seine Pforten öffnen.

Gemeinsam mit der Praxis Möhlenkamp aus Riesenbeck veranstaltet der Regionalligist den ganzen Tag lang auf der Haupttribüne eine Impfaktion. Ob Erst, Zweit- oder Drittimpfung, ob Jugendliche oder Erwachsene – alle, die sich vor Weihnachten noch impfen lassen möchten, können sich jetzt online einen Termin buchen.

Von 10 bis 19 Uhr besteht über die Online-Buchungsplattform die Möglichkeit, sich seinen Wunschtermin auszuwählen und gleichzeitig anzugeben, welche Impfung durchgeführt werden soll. Sollte die Nachfrage sehr groß sein, könnte das Zeitfenster nach Angaben des Klubs noch vergrößert werden.

Der Einlass erfolgt am Dienstag über den Eingang der Haupttribüne, geimpft wird in der Topraks-Lounge im zweiten Obergeschoss rechts. Bei Bedarf kann der Aufzug genutzt werden, um den Weg barrierefrei zurückzulegen. Der Ausgang erfolgt über die Tribüne und den Abgang bei den Blöcken A/B. Auch hier kann bei Bedarf wieder auf den Aufzug zurückgegriffen werden. Die Parkflächen vor der Haupttribüne und am Stadion können kostenlos genutzt werden.

Das gilt es zu beachten:

- Am Vormittag und Mittag wird nur BioNTech geimpft, ab nachmittags (15 Uhr) folgt Moderna.

- Erst- und Zweitimpfungen sind ab 12 Jahren möglich. Bei allen 12 bis 15-Jährigen ist die Begleitung eines Erziehungsberechtigten verpflichtend, bei 16 bis 18-Jährigen reicht das schriftliche Einverständnis der Erziehungsberechtigten.

- Booster-Impfungen sind erst ab 18 Jahren möglich. Der Mindestabstand zur Zweitimpfung beträgt vier Monate. Ausnahme ist nach der Erstimpfung mit Johnson&Johnson oder bei einer Immunschwäche, dann ist die Impfung nach vier Wochen möglich.

- Die Impfungen mit Moderna erfolgen erst ab einem Alter von 30 Jahren. Der Mindestabstand zur Zweitimpfung beträgt ebenfalls vier Monate.

- Es ist leider grundsätzlich nicht möglich, Schwangere zu impfen.

- Der Impfpass UND die Krankenkarte oder alternativ der Personalausweis sind vorzuweisen.

