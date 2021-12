Rot Weiss Ahlen: Offensivspieler verlässt den Verein

So langsam geht es in die Winterpause und damit auch in die nächste Transferperiode. Rot Weiss Ahlen hat einen Abgang bekanntgegeben.

Ilias Anan wird Rot Weiss Ahlen verlassen und sich dem Westfalenligisten TuS Bövinghausen, bei dem bekanntlich Weltmeister Kevin Großkreutz spielt, wechseln. Anan kam bei RWA-Trainer Andreas Zimmermann nicht über eine Jokerrolle hinaus, aber war ein fester Bestandteil des Regionalligakaders. In zehn Spielen kam der Deutsch-Marokkaner, der in Düsseldorf geboren wurde, zum Einsatz. Dabei hat er insgesamt 342 Minuten auf dem Feld gestanden.

