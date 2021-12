VfB Homberg: Das fordert Trainer Acar in der Winterpause

OL NR Das macht die SSVg Velbert in Dogans Augen momentan so stark

Mit dem 2:0-Sieg in Duisburg hat die SSVg Velbert in der Oberliga Niederrhein den zehnten Ligasieg in Serie eingefahren. Trainer Hüzeyfe Dogan lobte vor allem die Ruhe und Geduld seiner Mannschaft.