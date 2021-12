Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen schoss den Bonner SC mit 6:1 (1:0) aus dem heimischen Stadion. Matchwinner war Top-Torjäger Simon Engelmann.

"Engelmann, Engelmann, Simon Engelmann", schallte es während und nach der Partie zwischen Rot-Weiss Essen und dem Bonner SC durch das Stadion Essen. Ganz klar: Simon Engelmann war mit einem Dreierpack und zwei Vorlagen der Matchwinner beim 6:1-Heimsieg der Essener. Für den Torjäger war es der zweite Dreierpack in dieser Saison – auch gegen Uerdingen gelang ihm dieses Kunststück – und dafür ließ er sich von den 6700 Fans feiern. Bonn ist der Lieblingsgegner des Familienvaters: Gegen kein anderes Team traf er häufiger als gegen die Rheinlöwen (14 Treffer in elf Spielen).





Nach den Feierlichkeiten stand der 32-Jährige, der für RWE 52-mal in 69 Pflichtspielen traf, im Interview Rede und Antwort. Natürlich zeigte sich der Stürmer zufrieden mit dem Sieg und seinen fünf Scorer-Punkten: "Es ist immer gut, wenn man als Stürmer trifft. Dazu habe ich noch zwei Vorlagen gegeben. Es war insgesamt ein gutes Spiel von mir, aber auch von der gesamten Mannschaft. Wir hatten eine kurze Phase, wo wir das Gegentor bekommen und um den zweiten Treffer betteln. Da hat uns Diva (Daniel Davari, Anm. d. Red.) in einer Situation gerettet. Wir haben es nach dem 3:0 kurz zu locker angehen lassen. Da muss man weiter Druck machen und darf sich niemals ein Gegentor fangen. Aber: Es war ein schöner Abend."

Am Freitagabend erzielte Engelmann eigentlich vier Treffer. Das erste Tor in der 7. Minute wurde aber wegen einer angeblichen Abseitsposition aberkannt. "Das war deutlich kein Abseits. Aber so ist es manchmal. Ich habe ja noch ein paar Dinger gemacht. Deswegen kann man es ganz gut verschmerzen", sagte er schmunzelnd.

Torschützenkönig war ich schon dreimal, das bringt mir nichts mehr. Wir müssen jetzt als Mannschaft Erster werden und aufsteigen. Das ist ganz einfach. Essens Simon Engelmann.

Mit nun zwölf Saisontreffern steht der Essener Leistungsträger in der Torschützenliste der Regionalliga – mal wieder – auf Platz eins. Diesen Titel könnte er in dieser Saison bereits zum vierten Mal gewinnen: "Das nehme ich gerne mit, aber wichtiger ist, dass wir als Mannschaft erfolgreich sind. Torschützenkönig war ich schon dreimal, das bringt mir nichts mehr. Wir müssen jetzt als Mannschaft Erster werden und aufsteigen. Das ist ganz einfach. Jetzt haben wir noch ein Spiel bis zur Winterpause in Straelen. Da wollen wir uns revanchieren und haben noch etwas gutzumachen."

Damit spielte Engelmann auf die 1:4-Klatsche im Hinspiel gegen den SVS an. Es war die einzige Niederlage bislang. Am kommenden Samstag (14 Uhr) steigt die Neuauflage im Stadion an der Römerstraße.