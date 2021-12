Wuppertaler SV: Schorch am Boden zerstört - "Klinik hat Mist gebaut"

Regionalliga-West-Tabellenführer Wuppertaler SV hatte in dieser Saison auch schon einiges an Verletzungspech wegzustecken. Von Beginn an zum Lazrett gehört Christopher Schorch.

Joelle Tomczak (Kreuzbandriss), Kevin Hagemann (Syndesmosebandanriss) und Christopher Schorch (Handverletzung) fallen schon seit Monaten aus. Während bei Tomczak klar ist, dass er in dieser Saison, wenn überhaupt, erst wieder im Frühling dabei sein wird, könnte Hagemann dem WSV schon ab der Rückrunde zur Verfügung stehen. Die Rückkehr von Schorch ist indes sehr ungewiss. Hier darf sogar die Frage erlaubt werden, ob der einstige Bundesligaprofi überhaupt noch einmal auf den Rasen zurückkehrt. Der Zustand, in dem ich mich befinde, ist alles andere als gut. Ich muss noch immer schwere Infusionen und Tabletten täglich zu mir nehmen, um mit den starken Schmerzen irgendwie klar zu kommen. Christopher Schorch Der 32-Jährige fehlt dem WSV nämlich schon seit März 2021 aufgrund einer komplizierten Handverletzung. WSV-Trainer Björn Mehnert sagte letztens noch gegenüber RevierSport, dass er mit Schorch zur Rückrunde nicht plant. Nun haben auch die Fans Gewissheit. Denn Schorch meldete sich via Instagram zu Wort. "Weil mich so viele von Euch fragen, hier ein kurzes Update: Ich kann leider nichts Schönes sagen. Außer, dass die Klinik in Duisburg bei meinen zwei Handoperationen Mist gebaut hat – von einer Baustelle habe ich jetzt leider mehrere. Der Zustand, in dem ich mich befinde, ist alles andere als gut. Ich muss noch immer schwere Infusionen und Tabletten täglich zu mir nehmen, um mit den starken Schmerzen irgendwie klar zu kommen. Im Moment fallen mir die einfachsten Sachen extrem schwer, aber Ihr kennt mich: ich werde weiter kämpfen", mit diesen Worten richtet sich der Abwehrspieler zu den WSV-Fans. Dass der ehemalige Bundesligaspieler von Hertha BSC und des 1. FC Köln noch einmal das WSV-Trikot tragen wird, ist unwahrscheinlich. Schorchs Vertrag läuft zum 30. Juni 2022 aus.

