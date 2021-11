Regionalliga: Top 5 - so hoch ist das Stolperrisiko am Wochenende

Die Top 5 der Regionalliga West beeindrucken in den letzten Wochen mit ihrer Konstanz. Wir schauen auf das Stolper-Potential am kommenden Spieltag.

Rot Weiss Ahlen - Rot-Weiss Essen: Stolperpotential 40 Prozent

Nur eine Niederlage bisher, fünf der letzten sechs Spiele hat der Spitzenreiter gewonnen, wobei nicht alles Gold war, was glänzte. Gegen Rödinghausen gab es einen Arbeitssieg, zuvor bei Wegberg-Beeck schmerzliche Punktverluste. Ein ähnliches Spiel droht in Ahlen, RWE wird das wissen. Denn in der letzten Saison gab es im Aufstiegskampf einen der bittersten Momente im Werse-Stadion, RWE musste gewinnen, verlor aber durch einen Konter in der 90. Minute mit 1:2. Daher hat RWE hier noch eine Rechnung offen, was bei der größeren individuellen Qualität zum Dreier reichen müsste. Aber Ahlen ist in diesem Jahr stark, verlor nur eines von acht Heimspielen. Stolpern wäre hier keine Sensation.

Rot-Weiß Oberhausen - Bonner SC: Stolperpotential 20 Prozent

Von den letzten zehn Ligaspielen gewann RWO nur vier, darunter die letzten beiden gegen Lippstadt und Schalke. Zuhause ist Oberhausen eine Macht, Platz eins in der Heimtabelle zeigt das. Aber die Oberhausener schwankten zuletzt vom Führungs-Quintett am meisten, was auch im Pokal zu sehen war, wo RWO beim ETB SW Essen (Oberliga) ausschied. Und Bonn steht zwar im Keller, gewann aber schon drei Partien in der Fremde. Und nach einem Katastrophenstart gab es vier Siege aus den letzten acht Begegnungen.

1. FC Köln II - SC Preußen Münster: Stolperpotential 50 Prozent

Münster scheint derzeit unbesiegbar. Sechs Siege in Serie feierte der SCP, der bis auf einen Punkt an RWE dran ist. Doch die U21 des 1. FC Köln ist ein sehr schwieriger Gegner, der in den letzten Wochen regelmäßig auf die Profis Noah Katterbach, Cava Cestin, Tim Lemperle, Marvin Obuz oder Jannes Horn zurückgreifen durch, zuletzt sogar auf Tomas Ostrak. Der Tabellensechste könnte einen siebten Sieg in Serie der Preußen verhindern.

FC Wegberg-Beeck - Wuppertaler SV: Stolperpotential 15 Prozent

Was für eine Saison des WSV, der bisher nur das Spiel gegen RWE verlor. Zuletzt feierte Wuppertal vier Siege in Serie. Der Gegner hat sich aber gefangen, vier Remis in Folge im Abstiegskampf wurden errungen, darunter das 1:1 zuhause gegen Rot-Weiss Essen. Das wird Warnung genug sein für die Bergischen, die auswärts noch keine Partie verloren.

VfL Sportfreunde Lotte - Fortuna Köln: Stolperpotential 30 Prozent

Auch die Fortuna spielt eine gigantische Runde, verlor wie RWE oder der WSV nur ein Spiel. Wie Münster feierte die Fortuna zuletzt sechs Siege in Serie. Und Lotte? Die bleiben auswärts ohne Zähler, dafür sind sie zuhause gefährlich. Vier Siege aus neun Spielen, das sollte Warnung genug sein für die Kölner, zumal Lotte auf einem Abstiegsplatz steht und jeden Zähler benötigt, soll es nicht in die Oberliga gehen.