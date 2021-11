RWE - Rödinghausen: So viele Karten sind verkauft

Trotz 2G-Regelung: Am Samstag wird es wieder voll an der Hafenstraße in Essen. Das zumindest beweisen die aktuellen Verkaufszahlen vor dem RWE-Spiel gegen SV Rödinghausen.

7.500 (SV Straelen), 7.500 (Fortuna Köln), 9.000 (VfB Homberg), 10.000 (FC Schalke 04 II), 12.500 (Rot-Weiß Oberhausen), 9.000 (SC Wiedenbrück, 11.250 (Alemannia Aachen) und 10.027 Zuschauer gegen die Sportfreunde Lotte: Das sind die bisherigen Besucherzahlen der Heimspiele von Rot-Weiss Essen. Acht Heimspiele und ein Schnitt von 9557 Besuchern pro Partie. Für das Spiel gegen den SV Rödinghausen hat der Tabellenerste der Regionalliga West bisher 8500 Karten abgesetzt. Einige hundert Tickets dürften bis zum Anstoß am Samstag (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) noch hinzukommen. Die RWE-Fans werden auch wissen, dass nach dem Rödinghausen-Spiel nur noch eine Heim-Begegnung im Jahr 2021 auf dem Programm steht. Am Freitag, 10. Dezember (19.30 Uhr) gegen den Bonner SC. RWE betont auf seiner Homepage noch einmal, dass am Samstag im Stadion Essen die 2G-Regelung gilt.



