An der Spitze der Regionalliga West geht es nach diesem Wochenende wieder so richtig eng zu. Das war zuletzt in der Saison 2014/15 so. Damals gab es ein Foto-Finish.

Die Fans von Rot-Weiss Essen werden es nicht gerne hören, aber: Durch das 1:1 von RWE beim FC Wegberg-Beeck ist es an der Spitze Regionalliga West am 17. Spieltag wieder so richtig spannend geworden. Die Verfolger Preußen Münster (1:0 gegen den KFC Uerdingen), Wuppertaler SV (1:0 gegen Borussia Mönchengladbach II) und Fortuna Köln (1:0 gegen Alemannia Aachen) gewannen ihre Spiele allesamt. Tabellenführer Rot-Weiss Essen und den Viertplatzierten Fortuna Köln trennen gerade einmal drei Punkte. Und auch Rot-Weiß Oberhausen hält dank eines 4:0-Sieges über den FC Schalke 04 II noch den Kontakt zur Spitze. Der RWO-Rückstand auf RWE beträgt sechs Zähler.

Hinzu kommt, dass Fortuna Köln noch ein Nachholspiel in der Hinterhand hat. Vergleichbare Spannung herrschte in der Regionalliga West zu diesem Zeitpunkt zuletzt in der Saison 2014/15. Zwei Protagonisten waren damals auch schon im Aufstiegsrennen dabei: RWO und RWE. Nach 17 Spieltagen führte Alemannia Aachen mit 34 Punkten die Tabelle an. Nur einen Zähler dahinter folgten Essen und die U23 von Borussia Mönchengladbach. RWO war mit 30 Punkten Tabellenvierter und auch Viktoria Köln, der SC Wiedenbrück (jeweils 29 Punkte) und Fortuna Düsseldorfs U23 (28 Punkte) befanden sich in Lauerstellung.

Borussia Mönchengladbach II wird Meister und verpasst Aufstieg

Damals blieb es auch bis zum Saisonende spannend. Am Ende lieferten sich drei Teams ein Kopf-an-Kopf-Rennen: Alemannia Aachen, Viktoria Köln und Borussia Mönchengladbachs U23. Das vorläufige Happy-End hatten schließlich die Fohlen, die mit 69 Punkten Meister der Regionalliga West wurden. Aachen beendete die Saison mit 68, Köln mit 66 Punkten.

Der Drittligaaufstieg blieb den Gladbachern damals aber verwehrt, weil sie in der Relegation an Werder Bremen II scheiterten. Einem 0:0 im Hinspiel folgte ein 0:2 im Rückspiel, sodass die Fohlen auch im folgenden Jahr wieder in der Regionalliga West antreten mussten.