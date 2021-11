Fußball-Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen besiegte die U23 des FC Schalke 04 deutlich mit 4:0 (2:0) und zeigte eine gute Leistung. Der Sieg war ungefährdet.

Die Marschroute war für Rot-Weiß Oberhausen vor dem Heimspiel gegen die U23 des FC Schalke 04 klar: Es sollte ein Sieg her, um den Anschluss nach oben nicht zu verlieren. In der vergangenen Woche kassierten die Kleeblätter beim Top-Spiel in Preußen Münster eine 1:3-Niederlage und wollten Wiedergutmachung. Coach Mike Terranova konnte nach dem Abpfiff zufrieden sein: Seine Mannschaft setzte den Plan um und siegte gegen die Knappen-Reserve deutlich mit 4:0 (2:0).

RWO: Heekeren – Winter, Öztürk, Klaß, Stappmann (77. Rexha) – Holthaus, Odenthal (13. Oubeyapwa), Heinz, Dorow, Buckmaier (69. Propheter) – Boesen (69. Kreyer) Schalke II: Zadach – Schell, Hanraths, Scheller, Calhanoglu – Mende (70. Maden), Müller – Berisha (46. Balouk), Krasniqi (46. Aramburu), Scienza (77. Kyerewaa) – Dadashov Tore: 1:0 Boesen (1.), 2:0 Buckmaier (37.), 3:0 Boesen (62.), 4:0 Dorow (75.) Zuschauer: 2247 Schiedsrichter: Jörn Schäfer

Der Trainer verzichtete mit Sven Kreyer und Shaibou Oubeyapwa auf zwei Leistungsträger in der Startelf – auch Kapitän Jerome Propheter saß erneut auf der Bank. Kreyer-Ersatz Vincent Boesen rechtfertigte dann prompt seine Startelfnominierung und brachte RWO nach nur 40 Sekunden mit einer Direktabnahme in Führung – ein Blitzstart.

Acht Minuten vor dem Seitenwechsel erhöhte Nico Buckmaier mit einem satten Schuss auf 2:0. Die Pausenführung war verdient. Auch, weil Schalke II die Oberhausener Abwehr kaum vor Probleme stellen konnte.

Boesen macht alles klar

In der zweiten Halbzeit war RWO weiterhin spielbestimmend. Stürmer Boesen krönte seine Leistung und erzielte den Doppelpack – nach mustergültiger Vorlage von Oubeyapwa (62.). Das war die endgültige Entscheidung. An diesem Samstag erwies sich Oberhausen als eine Nummer zu groß für die Gäste. Es sollte sogar noch deutlicher werden: Nach einem misslungenen Klärungsversuch in der Schalker Defensive stand Jan-Lucas Dorow goldrichtig und staubte eine Viertelstunde vor dem Abpfiff ab. Es blieb beim leistungsgerechten 4:0.

Erst ETB, dann Lippstadt

Die Terranova-Elf hat eine Englische Woche vor der Brust: Am Mittwoch (19 Uhr) gastiert der Regionalligist beim ETB SW Essen im Niederrheinpokal und drei Tage später (27.11., 14 Uhr) steht das Auswärtsspiel beim SV Lippstadt an. Dort ist ein weiterer Sieg Pflicht für die Kleeblätter, um ganz oben dran zu bleiben.