Am Freitag wird es voll, wenn der FC Wegberg-Beeck den Regionalliga-Spitzenreiter Rot-Weiss Essen empfängt.

Am Freitag muss Rot-Weiss Essen in der Regionalliga West beim FC Wegberg-Beeck antreten. Der Spitzenreiter beim 17. der Tabelle. 19:30 Uhr geht es los, klar ist schon jetzt, es wird voller als sonst am Mittelrhein.

Denn der Klub gab bekannt: "Für das kommende Heimspiel gegen den Tabellenführer Rot Weiß Essen ist unsere Sitzplatztribüne restlos ausverkauft."

Stehplatz-Karten gibt es noch einige wenige, wobei der Verein erklärt, wie groß der Andrang sein.





Was natürlich an am Reiseverhalten der RWE-Fans liegen wird, vielleicht aber auch an der Tatsache, dass die Wegberg-Anhänger hoffen, dass es endlich den ersten Heimsieg gegen den Ligafavoriten gibt.

Denn bisher gab es fünf Partien im Waldstadion, das regulär 5000 Zuschauern Platz bietet. Allerdings gab es in diesen Begegnungen keinen Sieg für die Gastgeber, zwei Remis und drei Siege für die Essener. Und Wegberg erzielte auch nur einen Treffer zuhause gegen RWE. Zuletzt setzte sich RWE im Juni 2021 nach ganz frühen Treffern von Daniel Heber und Simon Engelmann mit 2:0 durch.

Einer der traurigsten Siege der Essener in der jüngeren Vergangenheit. Denn trotz des Dreiers am letzten Spieltag der vergangenen Saison reichte es nicht zum Drittliga-Aufstieg, da sich der BVB II gleichzeitig mit 2:1 beim WSV durchsetzen konnte.

Trotzdem gab es im Anschluss einen grandiosen Empfang für RWE an der Hafenstraße (siehe Foto), weil die Mannschaft von Trainer Christian Neidhart eine tolle Saison gespielt hatte.