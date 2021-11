Aachen mit offenem Brief: Karten-Ärger vor Spiel in Wuppertal

Am Samstag steht in der Regionalliga West der Westschlager zwischen dem Wuppertaler SV und Alemannia Aachen auf dem Programm. Vor dem Spiel gibt es Ärger um Eintrittskarten.

Wuppertaler SV gegen Alemannia Aachen: Dieses Schlagerspiel elektrisiert beide Fanlager. Unabhängig von der Zuschauerzahl: Im Stadion am Zoo wird es am Samstag (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) nach purer Tradition riechen.

Doch im Vorfeld der Partie gibt es Ärger - besser gesagt: Große Verwunderung auf Seiten der Aachener, was die Wuppertaler Kartenvergabe angeht. Wie RevierSport erfuhr, entsandte der WSV 600 Stehplatzkarten in Richtung Aachen. Alle Tickets sind, wie gesagt, nur für den Stehplatzbereich gültig, und als Vollzahler zu erwerben. Alemannia Aachen kann, wie aus dem folgenden Brief entnommen werden kann, nicht nachvollziehen, warum ihre Fans keine Sitzplatzkarten sowie ermäßigte Tickets und Tageskarten angeboten bekommen. Am Dienstagabend fragte RevierSport beim WSV nach, doch kein Verantwortlicher der Bergischen, die jedoch den Aachener Brief wahrgenommen haben, wollte sich vorerst zu diesem Thema äußern.

Aus gegebenem Anlass veröffentlichte Alemannia Aachen einen offenen Brief an den Wuppertaler SV und die Wuppertaler Polizei. Der Wortlaut:

"Liebe Wuppertaler, wir freuen uns auf ein faires Traditionsduell zwischen unseren Mannschaften am kommenden Samstag. Fairer Umgang beginnt nicht erst auf dem Platz, sondern bereits mit dem Empfang von Gästefans. Diesbezüglich haben wir eine gewisse Erwartungshaltung an unsere Fans und sind der Meinung, dass wir diese auch an den Wuppertaler SV, den Ordnungsdienst und die Polizei haben dürfen. Wir wurden darüber informiert, dass unseren Fans keine Sitzplätze oder ermäßigte Karten angeboten werden. Auch der Ticketkauf an der Tageskasse ist nicht möglich.

Unserer Auffassung nach gilt zunächst die Unschuldsvermutung. Mit Bedauern müssen wir festhalten, dass wir die im Vorfeld getroffenen Einschränkungen für keinen fairen und gerechtfertigten Umgang halten. Wir freuen uns, wenn Ihr und Eure Fans uns in der Rückrunde zu den gewohnten Rahmenbedingungen in Aachen besucht. Selbstverständlich gehören auch Sitzplätze, ermäßigte Karten und Kinder-Karten dazu, weil die Fans dieser Traditionsduelle den Fußball ganz besonders machen! Wir erwarten nach all den Einschränkungen einen fairen gemeinsamen Umgang und ein gutes Spiel im Stadion am Zoo."

Schwarz-gelbe Grüße, Aufsichtsrat, Präsidium und Geschäftsführung des TSV Alemannia Aachen