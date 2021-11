Wuppertaler SV: Sieg gegen Köln und 53-maligen Bundesligaspieler

Der Wuppertaler SV bleibt in der Regionalliga West weiter oben dran. Am Freitagabend siegte der WSV bei der mit einem Bundesligaprofi verstärkten U21 des 1. FC Köln.

Mit 3:0 (2:0) siegte der Wuppertaler SV am Freitagabend im Franz-Kremer-Stadion beim 1. FC Köln II.

Sava-Arangel Cestic (17.) per Eigentor, Kingsley Sarpei (40.) bei seinem Startelf-Debüt und Kevin Rodrigues Pires (90.+2) besorgten den Sieg für die Gäste aus dem Bergischen. Dabei konnte FC-II-Trainer Mark Zimmermann gar auf den 53-maligen Bundesligaspieler Jannes Horn, der nach einer Verletzung Spielpraxis sammeln sollte, zurückgreifen. RS berichtete bereits im Vorfeld der Partie.

Mit Cestic, Noah Katterbach, Tim Lemperle und Florian Dietz waren auch vier Jungprofis dabei, die regelmäßig in der Regionalligamannschaft des Bundesligisten aus der Domstadt zum Einsatz kommen.

1. FC Köln II: Roloff - Katterbach, Olesen, Cestic, Henning - Horn, Nottbeck (62. Kraus), Petermann (75. Mittelstädt) - Obuz, Dietz, Lemperle. Roloff - Katterbach, Olesen, Cestic, Henning - Horn, Nottbeck (62. Kraus), Petermann (75. Mittelstädt) - Obuz, Dietz, Lemperle. Wuppertaler SV: Patzler - Hanke, Schweers, Pytlik, Heidemann - Berisha, Backszat (90. Bilogrevic) - Saric (82. Kübler), Rodrigues Pires, Sarpei (78. Aboagye) - Königs (74. Prokoph). Schiedsrichter: Leonidas Exuzidis. Tore: 0:1 Cestic (17., Eigentor), 0:2 Sarpei (40.), 0:3 Rodrigues Pires (90.+2). Gelbe Karten: - Hanke, Sarpei.

Doch weder Horn, der neben 53 Bundesligaspielen auch 41 Mal in der 2. Bundesliga spielte noch die Jungprofis der Kölner, machten Eindruck auf die Mannschaft von Björn Mehnert. Der WSV löste die Aufgabe im Franz-Kremer-Stadion mit 3:0 äußerst souverän und feierte einen verdienten Dreier - den 8. Saisonsieg in dieser Spielzeit. Mit 30 Punkten nach 15 Begegnungen setzt sich der WSV weiter oben fest und bleibt an Spitzenreiter Rot-Weiss Essen (34 Zähler) und dem Tabellenzweiten Preußen Münster (31), die am Freitagabend - Essen mit 2:1 in Mönchengladbach, Münster mit 3:1 gegen Lippstadt - ebenfalls siegten, dran.