RWE: Drei Wechsel - Neidhart verzichtet auf Engelmann

Nach drei Unentschieden in Folge will Rot-Weiss Essen gegen Alemannia Aachen endlich wieder gewinnen. So stellt Christian Neidhart seine Mannschaft auf.

Rot-Weiss Essen hatte zuletzt ergebnistechnisch einen kleinen Durchhänger. In den vergangenen drei Partien teilte sich die Mannschaft von Christian Neidhart stets die Punkte mit dem jeweiligen Gegner, am vergangenen Mittwoch war nach einem zwischenzeitlichen 0:3-Rückstand bei Fortuna Düsseldorf II ein echter Kraftakt nötig, um am Ende noch einen Punkt mitzunehmen.

Um die Tabellenführung wieder zu festigen, will RWE an diesem Samstag ab 14 Uhr endlich wieder gewinnen. Zu Gast ist das kriselnde Alemannia Aachen zum Traditionsduell, das in dieser Woche Patrick Helmes entließ und Ex-Trainer Fuat Kilic zurückholte. Im Vergleich zur Partie gegen Düsseldorf rotiert Neidhart etwas und wechselt auf drei Positionen.

Janjic und Krasniqi trafen nach Einwechslung

Besonders auffällig: Torjäger Simon Engelmann steht nicht in der Startelf. Stattdessen läuft Zlatko Janjic von Beginn an in der Spitze auf. Engelmann hatte in Düsseldorf die Aufholjagd durch das zwischenzeitliche 1:3 gestartet, der eingewechselte Janjic traf zum 2:3. Bisher saß Engelmann nur in der Partie bei Preußen Münster zunächst auf der Bank.

Den Ausgleich in Düsseldorf besorgte schließlich Erolind Krasniqi. Zum Lohn darf der Offensivmann gegen Aachen von Beginn ran, für ihn sitzt Oguzhan Kefkir nur auf der Bank - ebenso wie Luca Dürholtz, der von Niklas Tarnat ersetzt wird.

So spielen beide Mannschaften

Rot-Weiss Essen: Davari - Bastians, Herzenbruch, Alonso, Plechaty, Young, Grote, Tarnat, Krasniqi, Harenbrock, Janjic.

Bank: Golz - Zimmerling, Kaiser, Voelcke, Heim, Engelmann, Kefkir, Dürholtz, Langesberg.

Alemannia Aachen: Mroß - Held, Uzelac, Uphoff, Wilton, Bajric, Dej, Müller, Gartner, Dahmani, Mause.

Bank: Zelic - Fejzullahu, Buchheister, Zahnen, Cebulla, Statovci, Tchadjei, Dervisevic.