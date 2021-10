Fußball-Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen hat sich in der Spitzengruppe etabliert und könnte am Samstag durch einen Sieg gegen Fortuna Köln den Gegner überholen.

Rot-Weiß Oberhausen verdiente sich am vergangenen Spieltag ein 1:1-Remis beim Tabellenzweiten Wuppertaler SV. Maik Odenthal egalisierte im zweiten Durchgang (79.) die Wuppertaler Führung durch Semir Saric (50.). Es war ein Resultat, mit dem beide Teams leben konnten.

Für die Kleeblätter steht bereits am Samstag (14 Uhr) das nächste Top-Spiel an: Dann reist der Tabellendritte Fortuna Köln ins Stadion Niederrhein, um sich mit dem Vierten zu messen. Oberhausen hat eine Partie weniger absolviert und könnte den Konkurrenten aus der Kölner Südstadt mit einem Dreier überholen.

RevierSport hat am Dienstagmittag mit RWO-Coach Mike Terranova (44) über die Eindrücke aus der Wuppertal-Partie, den kommenden Gegner und die Personalsituation gesprochen:

Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe zwischen zwei guten Mannschaften. Im Endeffekt wird entscheidend sein, welches Team cleverer ist und die Chancen besser nutzt. Möglichkeiten wird es auf beiden Seiten geben. Ich freue mich auf diese Partie. RWO-Coach Mike Terranova vor dem Spiel gegen Fortuna Köln.

Mike Terranova über …

das 1:1-Remis in Wuppertal: "Es gab positive und negative Aspekte. Wir hatten gute Standards und haben in gewissen Phasen gezielte hohe Bälle als taktisches Mittel genutzt. Außerdem haben die Jungs viel investiert. Unser Fitnesszustand war gut und wir hatten auch in der Schlussphase genug Power, um offensiv Akzente zu setzen. Wichtig war auch, dass wir wieder nicht verloren haben und im Spitzenspiel erneut einen 0:1-Rückstand ausgleichen konnten. Was mich ärgerte, war das Gegentor. Da haben wir nicht gut verteidigt. In solchen Partien entscheiden häufig Kleinigkeiten."

den kommenden Gegner Fortuna Köln: "Das wird ein harter Brocken. Fortuna Köln ist eine robuste, körperlich starke Mannschaft. Die spielen richtigen Männerfußball. Mit Sascha Marquet hat der Gegner einen richtig guten Stürmer. In der Verteidigung ist Jannik Löhden, den ich früher in Oberhausen trainiert habe, ein wichtiger Spieler. Er ist sehr kopfballstark und hat einen guten Spielaufbau."

den Schlüssel zum Erfolg: "Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe zwischen zwei guten Mannschaften. Im Endeffekt wird entscheidend sein, welches Team cleverer ist und die Chancen besser nutzt. Möglichkeiten wird es auf beiden Seiten geben. Ich freue mich auf diese Partie."

die Personalsituation: "Nico Klaß und Tanju Öztürk haben noch nicht trainiert und sind weiterhin mehr als fraglich. In Wuppertal sind wir mit einer Abwehr aufgelaufen, die zuvor noch nie so zusammengespielt hat. Wir haben auch das System umgestellt. Maik Odenthal, Pierre Fassnacht und Tim Stappmann haben die Dreierkette gebildet und es gut gemacht. Da ziehe ich meinen Hut."