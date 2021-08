Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen absolviert gegen den SC Verl den letzten Test vor dem Saisonauftakt. Coach Christian Neidhart setzt auf vier Neuzugänge.

Um 14 Uhr empfängt Rot-Weiss Essen den Drittligisten SC Verl zum unmittelbaren Härtetest vor dem Regionalliga-Start in der kommenden Woche beim Bonner SC (14.08.). Für die Essener ist es das siebte Testspiel. Fünf von sechs Vorbereitungspartien konnte Rot-Weiss gewinnen. Einzig gegen den niederländischen Zweitligisten FC Emmen zog der amtierende RL-Vizemeister mit 0:3 den Kürzeren.

RevierSport hat die letzten Informationen vor dem Spiel – wie bereits angekündigt stürmt Ex-Verl-Torjäger Zlatko Janjic gegen seinen ehemaligen Verein von Beginn an. Mit Janjic, Yannick Langesberg, Luca Dürholtz und Kevin Holzweiler stehen insgesamt vier Neuzugänge in der Startelf.

Folgende Elf schickt Trainer Christian Neidhart auf das Feld – die Aufstellung von RWE:

RWE: Davari, Plechaty, Heber, Langesberg, Herzenbruch, Grote (Kapitän), Dürholtz, Holzweiler, Young, Janjic, Harenbrock

Auf der Bank sitzen: Golz, Voelcke, Ríos Alonso, Schumacher, Eismann, Schlüsselburg, Krasniqi, Heim, Kefkir, Engelmann

Info: Nils Kaiser, David Sauerland und Michel Niemeyer können beim Verl-Spiel nicht mitwirken

Der Gast spielt mit folgender Startelf:

Verl: Brüseke, Ezekwem, Ochojski, Lach, Schmitt, Mustafa, Lannert, Sapina, Mirchev, Corboz (Kapitän), Putaro

Auf der Bank sitzen: Thiede, Mikic, Baack, Berlinski, Schwermann, Rabihic, Stellwagen, Petkov, Saglik

Der Vorbereitungsplan von Rot-Weiss Essen in der Übersicht:

Mo., 5. Juli, Hafenstraße: Trainingsauftakt (unter Ausschluss der Öffentlichkeit)

Mi., 14. Juli, 19.00 Uhr, Stadion Essen: Rot-Weiss Essen – 1. FC Bocholt (2:0)

So., 18. Juli – Fr., 23. Juli, Herzlake: Trainingslager

Di., 20. Juli, 18.30 Uhr, Herzlake: Rot-Weiss Essen – FC Emmen (0:3)

Fr., 23. Juli, 18.30 Uhr, Sportplatz Itterbeck: ASC GW Wielen – Rot-Weiss Essen (0:9)

Do., 29. Juli, 19.00 Uhr, Bieberer Berg: Kickers Offenbach – Rot-Weiss Essen (1:4)

Fr., 30. Juli, 19.00 Uhr, Hembergstadion: FC Iserlohn – Rot-Wiess Essen (0:5)

Mi., 04. August, 19.00 Uhr, Stadion Uhlenkrug: ETB SW Essen – Rot-Weiss Essen (1:6)

Sa., 07. August, 14.00 Uhr, Stadion Essen: Rot-Weiss Essen – SC Verl (noch offen)