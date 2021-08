Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen hat bereits 5.000 Dauerkarten verkauft. Die restlichen 1.000 Sitzplatz-Tickets gehen nun in den freien Verkauf.

Bereits 5.000 Fans haben sich für die Saison 2021/2022 eine Dauerkarte für Rot-Weiss Essen gesichert: Das sind bereits eine Woche vor Saisonbeginn so viele wie in der gesamten letzten Spielzeit. Das gab der Regionalligist am Freitag bekannt.

Alle Tickets für die WAZ-Westkurve sind zunächst vergriffen. 1.000 Sitzplatz-Tickets sind noch übrig und gehen ab sofort im RWE-Online-Ticketshop in den freien Verkauf. Bis Dienstag, 10. August, kann eine Dauerkarte erworben werden. Ob es zu den ersten Heimspielen einen Tageskarten-Verkauf geben wird, sei von der dynamischen Pandemie-Situation sowie den jeweiligen staatlichen Verordnungen abhängig und daher aktuell nicht planbar.

In den bisherigen Dauerkarten-Phasen hatten Mitglieder sowie Dauerkartenbesitzer aus den Saisons 2019/2020 und 2020/2021 die Gelegenheit, ihren Stammplatz zu buchen. Nun startet die freie Phase, ausschließlich im Onlineshop.

Die Dauerkarten werden in der Woche vor dem ersten Heimspiel gegen den SV Straelen am 20. August 2021 voraussichtlich zunächst als Einzeltickets versendet.

RWE plant mit drei Szenarien

Wie der Verein bekannt gab, plant Rot-Weiss Essen aktuell mit drei Dauerkarten-Szenarien:

Szenario 1:

Sollten behördlicherseits keine Zuschauer zugelassen werden, arbeitet RWE erneut mit dem „Doppel Pass“-System und stellt den Dauerkarten-Inhabern einen kostenfreien Zugang zum Livestream zur Verfügung. Sobald die entsprechende Verfügungslage wieder einen Stadionbesuch zulässt, erlischt dieser Gratis-Zugang automatisch

Szenario 2:

Sollte die Verfügungslage so bleiben, wie sie aktuell ist, können 6.600 Tickets angeboten werden. Dabei werden die entsprechenden Sitzplätze im Schachbrettmuster angeordnet, auch Stehplätze können voraussichtlich besetzt werden. Eintrittskarten werden als Tageskarten für die einzelnen Spiele versendet.

Szenario 3:

Sobald es keine Zuschauerbeschränkungen mehr gibt, erhalten alle rot-weissen Dauerkarteninhaber ihr Saisonticket mit dem gewohnten Platz.