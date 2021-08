RWE: Das neue Trikot für die Saison 2021/2022 ist da

Darauf haben die Fans des Fußball-Regionalligisten Rot-Weiss Essen lange gewartet. Nun ist es enthüllt worden: das RWE-Trikot für die Saison 2021/2022.

Essen trägt Rot-Weiss, Rot-Weiss trägt Essen! Unter diesem Slogan stellte der Viertligist Rot-Weiss Essen am Montagmittag (2. August 2021) sein neues Trikot für die Saison 2021/2022 vor.

Eine rote Stadtkarte mit allen 50 Stadtteilen - von Kettwig bis Karnap, von Byfang bis Frintrop - findet zum neuen Fußballjahr Platz auf dem RWE-Outfit. Das Heimtrikot ist ab sofort im RWE-Onlineshop erhältlich und wird ab der kommenden Kalenderwoche ausgeliefert. Die Preise: Erwachsene 74,95 Euro und Kinder 59,95 Euro.

RWE informiert: Als erster hält das Outfit in den Händen, wer zur Saison-Generalprobe gegen den SC Verl am Samstag, den 07. August, kommt: Hier wird das Dress zwischen 12 und 14 Uhr ausschließlich für Ticketinhaber im Fanshop an der Hafenstraße erhältlich sein.

„Unser neues Trikot ist eine echte Essener Lösung. Die RWE-DNA beinhaltet eine starke Bindung zu Essen. Wir wollen in diesem Jahr noch mehr zeigen, wo wir hin gehören und für wen wir auf dem Platz jederzeit alles geben. Darum auch der Slogan: Essen trägt Rot-Weiss. Rot-Weiss trägt Essen“, erklärt RWE-Vorstand Marcus Uhlig das Design des neuen Outfits: „Gemeinsam mit den Essenern geben wir alles.“

ETB, Verl und dann geht es ums Eingemachte

Auf Rot-Weiss Essen warten noch zwei Testspiele. Am Mittwoch geht es zum Oberligisten ETB Schwarz-Weiß, bevor am Samstag die Generalprobe im Stadion Essen gegen Drittligist SC Verl steigt. Eine Woche später, am 14. August 2021, geht es dann für RWE um Ligapunkte beim Bonner SC. Am 20. August (Freitag, 19.30 Uhr) geht es dann unter Flutlicht an der Hafenstraße mit dem ersten Heimspiel der neuen Saison gegen den SV Straelen weiter.