RWE gibt weiteres Testspiel bekannt

Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen hat ein weiteres Testspiel organisiert. Die Partie gegen den FC Iserlohn steht vor einem besonderen Hintergrund.

Eigentlich ist der restliche Sommerfahrplan von Regionalligist Rot-Weiss Essen bereits vollgepackt. Doch die Flutkatastrophe, unter der in Nordrhein Westfalen und Rheinland Pfalz viele Menschen leiden mussten, hat die Essener dazu veranlasst, an einem Benefiz-Testspiel teilzunehmen. Am Freitag, 30. Juli, testet RWE im Iserlohner Hembergstadion gegen den Westfalenligisten FC Iserlohn. In der Woche nach dem Trainingslager wird das Aufeinandertreffen mit den Sauerländern das fünfte Testspiel für Christian Neidhart und sein Team. Zuvor traf RWE schon auf den 1. FC Bocholt (2:0), den niederländischen Zweitligisten FC Emmen (0:3) sowie ASC GW 49 Wielen (9:0), das Match am Bieberer Berg gegen Südwest-Regionalligist Kickers Offenbach steht für den kommenden Donnerstag (29. Juli, 19.00 Uhr) an.

Für zehn Euro sind Rot-Weisse Fans dabei, Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt. Der Vorverkauf für das Benefizspiel startet am Montag, den 26. Juli 2021, um 17.00 Uhr am Hemberg in Iserlohn. Rot-Weisse haben zudem je nach Verfügbarkeit die Möglichkeit, Tickets mit einer Mail an ernstgreve@online.de zu bestellen.

Der Vorbereitungsplan in der Übersicht (Stand: 25. Juli): Mo., 5. Juli, Hafenstraße: Trainingsauftakt (unter Ausschluss der Öffentlichkeit)

Mi., 14. Juli, 19.00 Uhr, Stadion Essen: Rot-Weiss Essen – 1. FC Bocholt (2:0)

So., 18. Juli – Fr., 23. Juli, Herzlake: Trainingslager

Di., 20. Juli, 18.30 Uhr, Herzlake: Rot-Weiss Essen – FC Emmen (0:3)

Fr., 23. Juli, 18.30 Uhr, Sportplatz Itterbeck: ASC GW Wielen – Rot-Weiss Essen (0:9)

Do., 29. Juli, 19.00 Uhr, Bieberer Berg: Kickers Offenbach – Rot-Weiss Essen

Fr., 30. Juli, 19.00 Uhr, Hembergstadion: FC Iserlohn – Rot-Weiss Essen

Mi., 04. August, 19.00 Uhr, Stadion Uhlenkrug: ETB SW Essen – Rot-Weiss Essen

Sa., 07. August, 14.00 Uhr, Stadion Essen: Rot-Weiss Essen – SC Verl