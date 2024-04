Die SpVgg Erkenschwick steht momentan auf dem vierten Tabellenplatz. Am Sonntag kann man den Abstand auf Spitzenreiter Lotte im direkten Duell verkürzen.

Die SpVgg Erkenschwick ist voll und ganz in der Oberliga Westfalen angekommen. Nach 27 Spieltagen steht die Elf von Trainer Magnus Niemöller auf Platz vier und macht sich vor dem Duell gegen Lotte noch "berechtigte Hoffnungen auf den Aufstieg."

Aktuell sind es sieben Punkte Rückstand auf die SF Lotte. Falls man am Sonntag gewinnt, würde man den Abstand auf vier Punkte verkürzen. Auch der ASC 09 Dortmund (vier Punkte Vorsprung) und Türkspor Dortmund (fünf Punkte Vorsprung) sind nicht weit entfernt.

Zwar ist die SpVgg erst letzte Saison in die Oberliga aufgestiegen, doch Niemöller möchte das nicht als Ausrede nutzen: "Ich mag das nicht. Damit ist immer ein kleines Alibi verbunden. So nach dem Motto, 'wenn wir nicht Erster oder Zweiter werden, haben wir trotzdem eine super Saison gespielt'. Wir denken gar nicht daran, wo wir herkommen."

Auch seine Mannschaft scheint mental für den Aufstiegskampf bereit zu sein: "Ich habe von keinem meiner Spieler gehört 'komm, wir versuchen es mal. Aber wenn es nicht klappt ist es auch nicht schlimm, denn wir sind ja Aufsteiger'. Diese Denkweise will ich auch aus den Köpfen haben. Wir können einen Durchmarsch machen."

Zudem freut ihn, dass auch Türkspor als Aufsteiger um die Meisterschaft mitspielt: "Das gab es glaube ich lange nicht, dass zwei Aufsteiger direkt in der ersten Saison für Furore sorgen. Beide Mannschaften haben berechtigte Hoffnungen, den Durchmarsch zu schaffen."

Aufgrund der Tatsache, dass es in dieser Saison zwei Aufstiegsplätze in der Oberliga Westfalen gibt, hofft der Erkenschwick-Trainer weiterhin auf den Sprung in die Regionalliga. "Es ist noch alles drin und wir haben noch Hoffnung auf Platz eins oder Platz zwei zu schielen."

"Es ist hochgradig spannend", erklärt er und spricht seinen Spielern ein Kompliment aus. Auch die Kaderplanung findet Liga-unabhängig statt. Der 50-Jährige blickt mit Vorfreude auf Sonntag, 14. April, 15:15 Uhr: "Es ist ein absolutes Topspiel, bei dem wir den Tabellenführer fordern. Wir wollen die Stärke von Lotte überprüfen."

Anschließend lobt Niemöller seinen Trainerkollegen Fabian Lübbers und erkennt die Qualitäten der Gäste: "Fabian Lübbers macht einen super Job. Ich freue mich, ihn wiederzusehen. Für uns ist es eine tolle Standortbestimmung."